L'UA déplore les scènes de violence au Parlement panafricain

Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déploré les scènes de violence ayant émaillé les travaux du Parlement panafricain à Johannesburg et qui « ternissent l’image de cette honorable institution ».

Moussa Faki Mahamat a, en ce sens, appelé les parlementaires à se ressaisir et à se conformer aux règles et procédures de l’institution.

Pour rappel, la représentativité des pays de l’Afrique australe, conduits par l’Afrique du Sud, au Parlement panafricain était à l’origine des scènes de chaos et de violences entre délégations parlementaires.

Suite à ces scènes, le Parlement panafricain, qui ne s’était pas réuni depuis octobre 2019 en raison de la pandémie du Covid-19, a annoncé mardi soir, dans un communiqué, la suspension sine die des travaux de la quatrième session ordinaire de sa cinquième législature.