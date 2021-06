Bourse de Casablanca: Ouverture dans le vert

La Bourse de Casablanca a démarré dans le vert, jeudi, son indice principal, Masi prenant 0,25% à 12.300,65 points.

Le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, avançait de 0,28% à 1.007,76 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, progressait de 0,26% à 10.006 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » avançait, quant à lui, de 0,16% à 926,96 points.

Aux valeurs, Res Dar Saada se plaçait en tête de peloton avec un gain de 3,97%, devançant Involys (3,03%) et Cosumar (2,2%).

Du côté des perdants, Aradei Capital et Ennakl cédaient 1,84% chacun, suivis de la SNEP (1,77%). Mercredi, Masi et MSI20 ont clôturé sur des gains respectifs de 0,86% et 1,06%.