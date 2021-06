Réouverture des frontières : Il faudra encore attendre un peu

À quand la réouverture des frontières ? C’est la question que se posent de nombreux Marocains qui espèrent cette année voyager à l’étranger pour la saison estivale, les touristes ou encore les Marocains résidant à l’étranger qui souhaitent rentrer au bled et passer les vacances d’été auprès de leurs familles.

Au jour d’aujourd’hui, aucune décision officielle sur la date de réouverture des frontières par le Maroc n’a été annoncée, sachant que le pays a fermé ses portes face à 54 pays pour limiter la propagation du virus fantôme et à la lumière de l’apparition de plusieurs variants. La situation épidémiologique dans le pays est plutôt stable avec une campagne de vaccination qui va bon train ( + 5 millions de personnes totalement vaccinées) ce qui laisse prévoir une réouverture des frontières dans les prochaines semaines, nous affirme une source proche du dossier.

Mais quand exactement ? Personne ne le sait. C’est au gouvernement que revient la décision en prenant en compte plusieurs facteurs et en étudiant les aspects technique et sanitaire de la question en collaboration avec les départements ministériels concernés, notamment ceux de la Santé, de l’Intérieur et des affaires étrangères.

Si le Royaume a pu maîtriser la pandémie jusqu’à présent, d’autres pays, avec qui le Maroc a verrouillé ses frontières, ne sont toujours pas sortis de l’auberge surtout avec l’apparition de nouveaux variants plus virulents. Un facteur qui sera sérieusement pris en compte dans la décision d’ouvrir les frontières avec tel ou tel pays, nous affirme la même source.

Le test PCR de moins de 48H et la quarantaine toujours d’actualité

Joint par Hespress Fr, Dr. Moulay Said Afif, membre du comité scientifique de vaccination anti-covid, affirme qu’au jour d’aujourd’hui, les conditions d’entrée au territoire national sont les mêmes. Il s’agit d’une déclaration sur l’honneur faite par le concerné, un test PCR négatif de moins de 48H et un justificatif d’une réservation confirmée (quittance de paiement) dans les structures hôtelières désignées par les autorités locales pour une quarantaine de 10 jours.

Au bout du 9è jour, un test PCR est réalisé sur la personne concernée. Si le test est négatif la personne peut sortir. Dans le cas d’un test positif, il y a un séquençage qui est réalisé pour vérifier si elle n’est pas atteinte de l’un des variants Covid-19 (britannique, indien, brésilien …).

« Jusqu’à maintenant, aucun changement n’a été réalisé sur la procédure d’entrée au Royaume. La situation est stable dans notre pays malgré la présence des variants britannique et indien. Les choses sont circonscrites grâce au suivi du ministère de la Santé et du ministère de l’Intérieur. Et donc, nous devons continuer à respecter les mesures sanitaires et préventives pour garder les indicateurs au vert« , estime Dr. Afif.

En fonction de l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays, et surtout de l’évolution épidémiologique dans le monde, il y aura prochainement des recommandations du comité scientifique anti-covid au ministère de la santé pour prendre les mesures nécessaires à une éventuelle ouverture des frontières qui fera l’objet d’un communiqué du gouvernement, avance notre interlocuteur.

Est-ce que la vaccination sera prise en compte dans l’accueil des touristes et MRE souhaitant rentrer au Maroc après le déverrouillage des frontières ? En réponse à cette question. Dr. Said Afif souligne que le Maroc est en train d’étudier le Pass sanitaire pour voir comment cela doit se passer, et comment une telle procédure pourrait être déployée.