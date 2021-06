Concours national des idées innovantes pour le tourisme interne : Le compte à rebours est lancé

Il ne reste que quelques jours qui nous séparent de la date limite de soumission au concours national des idées innovantes qui donne l’opportunité aux étudiants universitaires pour participer au développement et à l’essor du tourisme interne.

Organisé conjointement entre le Département du Tourisme, le Département en charge de l’Enseignement Supérieur et la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), le concours s’articule autour de 2 catégories majeures :

• Des produits touristiques et/ou de services permettant de booster la demande du touriste marocain et s’inscrivant dans l’une des filières suivantes : tourisme balnéaire, tourisme culturel, tourisme de nature.

• Des solutions technologiques innovantes permettant d’accroitre la créativité et la compétitivité des acteurs touristiques commercialisant les produits pour le tourisme interne.

Plusieurs étudiants ont, d’ores et déjà, exprimé leurs intérêts et déposé leurs candidatures. Ainsi, les esprits inventifs et novateurs ont encore jusqu’au 14 juin 2021 pour soumettre leurs idées sur le site www.smit.gov.ma/concours/.

Les heureux gagnants seront récompensés en cette circonstance solennelle en présence de hautes personnalités et d’acteurs éminents du secteur du tourisme au Maroc.