Chichaoua : Vers la création d’unités médicales d'urgence

Tenue en présence notamment, du gouverneur de la province, Bouabid El Guerrab, et du second vice-président du Conseil de la région Marrakech-Safi, Ali Ben Abderrazak, cette rencontre a été l’occasion de focaliser sur le contenu de la convention de partenariat conclue entre le Conseil de la région et les préfectures des provinces concernant la création d’unités médicales d’urgence dans les différentes provinces de la région.

Dans une allocution de circonstance, le gouverneur de la province a souligné l’importance de cette convention de partenariat concernant le système de santé à l’échelon provincial ainsi que l’amélioration des services sanitaires prodigués à la population, exprimant la détermination des autorités provinciales à oeuvrer avec le Conseil de la Région Marrakech- Safi à l’effet de concrétiser dans les faits, ce projet.

Pour sa part, Ali Ben Abderrazak a fait présenté un exposé exhaustif sur les moyens d’action à mobiliser ainsi que sur les multiples conceptions pour assurer la réussite de ce projet, notamment la mise à disposition de locaux dans les huit provinces relevant de la région Marrakech- Safi en vue d’abriter ces unités à raison de trois unités par province. Et de poursuivre que que ce projet sera mis en œuvre de manière progressive selon une programmation bien définie (initialement huit unités, à raison d’une unité par province), relevant que le projet a pour objectif d’améliorer les services médicaux d’urgence, de manière à alléger la pression sur les services d’urgence des centres hospitaliers.