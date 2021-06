Guelmim: Plus de 66 MDH pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier entre 2013 et 2021

Plus de 66 millions de dirhams (MDH) ont été mobilisés pour financer des projets d’aménagement des zones oasiennes et de l’arganier de la province de Guelmim durant la période allant de 2013 à 2021, selon des données fournies par l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA).

Sue ces 66 MDH, la contribution de l’ANDZOA a atteint 43,45 MDH, tandis que le reste du montant a été assuré par les autres partenaires comme l’Initiative nationale pour le développement humain, les conseils élus, les services extérieurs et la société civile.

Ces chiffres ont été rendus publics par le délégué de l’ANDZOA à Guelmim, Ahmed Farak, lors d’une rencontre organisée à l’Ecole supérieure de technologie (EST) dans le cadre d’un programme de sensibilisation lancé par l’Agence pour célébrer la première édition de la Journée internationale de l’Arganier.

M. Farak a précisé que les projets financés qui ont bénéficié à 20 communes relevant de la province ont porté sur l’agriculture (1,05 MDH), l’environnement (26 MDH), l’eau potable (9,17MDH), les routes rurales (8,72 MDH), en plus de l’électricité (6,39MDH).

Il s’agit aussi, a-t-il ajouté, de l’éducation (10,32 MDH), du tourisme (4 MDH), du domaine socio-culturel (800.000 dirhams) et de la santé (250.000 dirhams).

D’après les mêmes données, l’arganier dans la province de Guelmim couvre une superficie de 27.000 hectares, soit 3% de la superficie totale au niveau national (830.000 ha), ce qui représente 7% du domaine forestier national.