Focus report d’OBG : Souss Massa ou quand le centre du Maroc décentralise

Le centre du Maroc et la région de Souss Massa historiquement connue pour son activité touristique internationale, ont été lourdement impactés par la crise économique émanant de la pandémie du Covid-19 et particulièrement quant à ce secteur touristique.

La région Souss Massa a réussi partiellement à résister à ces turbulences de crises, grâce notamment à ses efforts de diversification économique, nous l’analyse d’Oxford Business Group (OBG), un « Focus Report » régional à paraître bientôt en ce second trimestre. OBG est un cabinet d’intelligence économique et de conseil présent dans plus de 30 pays couvrant l’Asie, l’Afrique, le Moyen-Orient et les Amériques. La firme est reconnue mondialement comme une source fiable d’information stratégique sur les marchés ayant démontré un taux de croissance parmi les plus rapides au monde, appelés The Yellow Slice, en référence aux couleurs corporative d’OBG.

Intitulé The Report : Agadir – Souss Massa, ce Focus Report, a été réalisé en partenariat avec le CRI Souss Massa, ainsi que des opérateurs économiques publics et privés de la région, à savoir la cité de l’innovation Souss Massa, les sociétés Vetcam, Aveiro Maroc, Afri Equipement, KSB, Taiba Group et Moza Partners. Le rapport devrait explorer notamment l’impact des programmes de développement mis en place au cours des dernières années sur l’économie marocaine, à l’instar du Plan d’Accélération Industrielle. Les importants investissements dédiés à ce programme contribuent à moderniser la région et à apporter de la valeur dans des secteurs économiques stratégiques tels que l’agriculture et la pêche mais aussi dans de nouveaux écosystèmes industriels, qui continuent à contribuer significativement au développement socio-économique régional et national.

La région de Souss Massa, plus connue au niveau international par son chef-lieu Agadir, est une destination traditionnelle de vacances pour les touristes européens. Cependant, au-delà du tourisme et de l’exportation de fruits et légumes frais, pour laquelle la région est aussi réputée, le rapport d’OBG mettra l’accent sur son potentiel industriel. En effet, la région Souss Massa est la première au Maroc à bénéficier d’une déclinaison régionale du Plan d’Accélération Industrielle, qui lui permet d’aspirer à devenir un pôle industriel clé pour le développement du pays, en mettant l’accent notamment sur la transformation de produits à valeur ajoutée.

La Directrice Générale Afrique d’OBG, Karine Loehman, a affirmé que « les investissements réalisés pour le développement des ressources humaines ont contribué à ce que Souss Massa devienne une région de premier plan dans les secteurs des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et des start-ups ». « La région bénéficie par ailleurs d’un emplacement stratégique en tant que passerelle entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne », a-t-elle ajouté.

Marouane Abdelati, Directeur Général du Centre Régional d’investissement (CRI) Souss Massa, a déclaré « qu’en dépit de la conjoncture économique liée à la pandémie de la Covid-19, le CRI Souss Massa a réussi à construire et à promouvoir son offre foncière dédiée aux activités industrielles, et ce à travers la mise en place d’une cartographie digitale des zones industrielles ainsi qu’un guide du foncier industriel, disponible en deux versions (numérique et physique) et en plusieurs langues (Arabe, Français, Anglais, Espagnol et prochainement en Mandarin). Ce résultat est tributaire des efforts consentis conjointement avec le collectif régional et les incentives mise en place par le Conseil Régional dans le cadre du Plan d’accélération Industrielle, parmi lesquelles on peut citer les subventions liées à l’acquisition du foncier industriel ou encore les subventions d’appui à l’emploi ».

Tandis que Brahim Hafidi, Président de la région Souss Massa, a ajouté qu’ « outre la promotion des écosystèmes industriels historiques comme l’agro-industrie, la construction navale et la chimie, notre Plan Régional d’Accélération Industrielle introduit cinq nouveaux écosystèmes émergents, à savoir l’automobile, l’industrie du cuir, les matériaux de construction, la plasturgie et l’Offshoring) ».