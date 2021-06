Puigdemont et Ghali ou le cheveu dans la soupe de la Justice et l’Exécutif espagnols

La justice espagnole et notamment le juge d’instruction Santiago Pedraz devraient s’inspirer d’une décision prononcée aujourd’hui par le Tribunal de l’UE pour ce qui est du droit humain au sens propre du terme. En effet, la Juridiction de l’UE a suspendu la levée de l’immunité des trois élus européens, réclamés par l’Espagne pour leur implication dans le référendum d’indépendance de la Catalogne, tenu le 1er octobre 2017 “en toute illégalité selon Madrid“, l’ancien président de la Catalogne JxCat Carles Puigdemont et ses ex-ministres Toni Comin et Clara Ponsati.

Ils avaient contesté la levée de leur immunité parlementaire décidée en mars dernier par le Parlement européen. Ils ont déposé pour ce faire un recours en annulation devant le Tribunal de l’UE. Leur extradition vers l’Espagne, sur base de mandats d’arrêt européens, est actuellement examinée par la justice, en Belgique pour Puigdemont et Comin qui y sont exilés, et au Royaume-Uni pour Mme Ponsati, réfugiée en Ecosse. C’est donc un sursis qu’ils se sont accordés car les trois élus craignent, tant que leur recours en annulation n’a pas été tranché, que la Belgique ou le Royaume-Uni, ou tout autre Etat membre de l’UE, ne les arrête et les livre à l’Espagne. Saisi en référé, le vice-président du Tribunal de l’Union européenne a ordonné ce mercredi le sursis à l’exécution des décisions du Parlement européen.

Bigre ! Pedro Sanchez et l’Exécutif espagnol s’en mordent les doigts, eux qui tentent de recoller les morceaux d’un avenir très incertain de la gauche espagnole en misant sur la grâce et le pardon, les voilà bien servis… Enrageant ! Tant et si bien qu’Arancha Gonzalez Laya qui était avec la ministre des Affaires étrangères de Belgique, Sophie Wilmés, en conférence de presse conjointe a dû la suspendre illico presto après avoir appris que la Justice européenne avait suspendu la levée de l’immunité de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comin et Clara Ponsati. Le département de Laya s’est vite pourvu en un communiqué comme pour mieux exprimer la gravité de la chose pour l’Exécutif espagnol, « d’un commun accord, et par décision des deux parties », le point de presse des ministres des Affaires étrangères de Belgique et d’Espagne, » n’aura finalement pas lieu ».

L’annulation intervient également en pleine crise avec le Maroc et après le départ du criminel Brahim Ghali, qui a passé 54 jours dans un hôpital de Logrono. Et de Logrono justement, nous est également parvenu cet autre info qui décidément indique qu’ils sont des jours qui ne pas les jours pour certains. Un tribunal de Logrono a donc, ouvert une enquête pour savoir si Brahim Ghali est entré en Espagne avec de faux documents en avril dernier après avoir admis la plainte déposée par le syndicat Manos Limpias le 21 mai. Dans la résolution, le président du tribunal d’instruction numéro 3 de la capitale de la Rioja, le magistrat José Carlos Orga, voit des indices de « l’existence possible d’un délit de contrefaçon par un particulier d’un document public ou commercial ».

Dans sa plainte, Manos Limpias considère que Ghali qui « est entré dans notre pays avec l’approbation du gouvernement pour des « raisons humanitaires » aurait commis un délit de falsification de documents « en s’enregistrant sous une fausse identité à son arrivée en Espagne ». Il s’est inscrit sous le nom de Mohamed Benbatouche et de Mohamed Abdellah à l’hôpital, il a « voyagé d’Alger vers l’Espagne (Saragosse) avec un prétendu faux passeport diplomatique » et « atterrit à la base aérienne militaire de Saragosse, le 18 avril 2021, évitant intentionnellement d’atterrir dans le l’aéroport civil de Saragosse, où il aurait pu être identifié ».

Il y a quelques jours, le juge d’instruction de l’Audience National, Santiago Pedraz, une voix de son maître , de Sanchez, avait refusé d’enquêter sur Brahim Ghali pour, entrée en Espagne avec de faux documents, il avait rejeté une même demande formulée par le Club des avocats marocains et n’ avait pas accepté de mesures conservatoires à l’encontre du leader du polisario, qui en a aussitôt profité pour prendre la poudre d’escampette quelques heures plus tard en Algérie ou Tebboune, Chengriha se sont empressés de lui rendre visite à l’hôpital militaire. Une visite qui d’une lecture autre que de celles des pantins militaires en dit long sur la complicité entre l’Algérie et l’Espagne quant au Ghaligate, une affaire close avant même d’être ouverte. Là aussi, le souk cathodique, par ces temps de campagne électorale a tout dévoilé de la canaillerie entre le président algérien et le chef de gouvernement espagnol.

L’anecdote vient à travers l’imprononçable nom d’Abdelmadjid qui loue le fait que Ghali soit resté pour affronter la justice, alors que l’avion censé le ramener en Algérie recevait l’ordre de rebrousser chemin avant même que l’audition du criminel n’ait eu à commencer. Cela dévoile la connivence et également la maladresse de l’Exécutif espagnol qui de ses dysfonctionnements entre départements (Défense, Justice, Transports…) n’ont jamais eu pu être au diapason d’une situation qui les dépasse largement au point que ses membres et à leur tête Sanchez soient devenus des pitres. Impardonnable ! L’Espagne ne mérite pas cette piteuse gouvernance. Des affaires du genre ont été rattrapées par le temps et la Justice, car l’histoire est là, inexorable, elle observe, note et dévoile le bon comme le vil .