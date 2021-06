L'île de Nekkor occupée ou le pschit provocateur de l'Espagne

Les mouvements militaires espagnols sur l’île Nekkor, à quelques centaines de mètres devant les côtes marocaines d’Al Hoceima, ont tout de la provocation de la part de l’Espagne. En effet des avions militaires appartenant à l’armée espagnole ont été aperçus survolant l’île occupée de Nekkor dans les environs des plages marocaines, lors de manœuvres et d’exercices menés par les forces armées espagnoles dans le cadre du “ravitaillement de l’île“, qui est gardée par quelques dizaines de soldats espagnols. Officiellement, il s’agit d’une démonstration de « soutien aux lieux de souveraineté en Afrique ».

Ces îlots et rochers proches des côtes marocaines sont passés de bases contre la piraterie naguère à un « abri » pour le trafic de drogue et d’immigrés sous l’œil bienveillant de l’Espagne en ces temps modernes. Ces rochers occupés sont contrôlés par de petits détachements militaires qui se renouvellent de temps en temps et reçoivent toute leur nourriture et ravitaillement ainsi que le transport de troupes, par hélicoptère. Ces îles, rochers ou “places de souveraineté“ sous contrôle de l’Espagne ne sont pas mentionnés dans la Constitution espagnole. Les eaux territoriales de ces îles ne sont pas non plus délimitées, puisque le décret 2.510/1977 du 5 août, qui a établi les lignes de base droites sur la côte espagnole, « ne délimite pas ces lignes ou celles de Sebta et Melilla ».

Cela étant, la marine espagnole a diffusé sur son compte Twitter un clip vidéo montrant une opération de ravitaillement vertical entre le navire auxiliaire « Mar Caribe » (son port principal étant la base de Cadix) et la petite garnison stationnée sur l’île, à l’aide d’un hélicoptère « Chinook ». C’est carrément une intimidation à l’endroit de la souveraineté du Maroc car survenant en pleine crise entre les deux pays. Bomber le torse ainsi se veut être ni plus ni moins de que la provocation.

L’Espagne viole régulièrement et notre espace aérien et notre espace maritime. Ce n’est pas la première fois. Périodiquement, le Maroc a droit à de telles incursions. La zone frontalière de séparation est exiguë et ne devrait être ni survolée ni naviguée par le Maroc ni par l’Espagne, mais c’est toléré de part et d’autres. Les manœuvres militaires espagnoles finissent souvent par des violations de ce type. Manifestement, le Maroc n’a jamais contesté. La réaction marocaine s’est toujours voulue respectueuse en rapport des relations du bon voisinage envers l’Espagne, où l’Exécutif actuel au pouvoir fait montre depuis l’éclatement du ghaligate, régulièrement de son hostilité à l’égard du Maroc.

Le gouvernement marocain étudie les modalités de réponse appropriées à ces récents événements, à commencer par les déclarations hostiles de certains responsables espagnols, la décision d’autoriser le leader du Polisario de s’extraire hors d’Espagne, et le mouvement de l’armée au niveau de certaines îles occupées, à un moment des plus inappropriés et qui interroge sur les intentions et ce dévolu soudain à l’égard de la souveraineté marocaine et qui de surcroit est des plus agressifs.

Selon l’expert sécuritaire et militaire Mohamed Al-Tayyar, « les manœuvres militaires espagnoles à proximité des eaux territoriales marocaines et des îles coloniales, sont intervenues la veille de la mascarade de l’audition du juge espagnol à Brahim Ghali, et c’est un message au Maroc de type de démonstration de force, et en même temps cela montre que l’Espagne met en avant sa relation avec le Polisario. C’est son premier choix stratégique et elle parie beaucoup là-dessus ». Le spécialiste des affaires sécuritaires et militaires stratégiques a déclaré à Hespress, que, « l’Espagne montre qu’elle est prête à abandonner la coopération avec le Maroc dans les domaines sécuritaires et dans le dossier des migrations irrégulières et des domaines économiques, en échange de l’adhésion au projet séparatiste ».

Al-Tayyar a souligné que « les développements dans le cas de Brahim Ghali ont révélé de manière remarquable que l’Espagne lui avait fixé des objectifs stratégiques qui n’étaient pas différents des objectifs du régime militaire algérien ». Et il a déclaré à cet égard que « si le régime militaire a fourni ses terres et ses quartiers généraux diplomatiques dans divers pays pour servir le projet séparatiste, ainsi que des équipements militaires et logistiques et sa machine médiatique, l’Espagne a également employé sa société civile pour effectuer la même mission, en apportant un soutien matériel et en envoyant régulièrement des convois de soutien. Au cours des dernières décennies et sans interruption, il fournit des passeports aux militants du Polisario pour faciliter leurs déplacements en Europe, et organise des festivals de soutien dans ses différentes régions ».

Al-Tayyar a estimé que « Madrid a ouvert la brèche aux Sahraouis marocains et à leurs successeurs pour obtenir la nationalité espagnole, croyant ainsi maintenir une une carte de pression sur le Maroc. Comme l’Algérie, elle souhaite toujours organiser un référendum dans le Sahara marocain ». Et notre interlocuteur de conclure, « l’affaire Brahim Ghali a fait tomber le masque de l’Espagne, et dévoiler son visage colonial, qui se base sur l’emploi d’un double discours avec le Maroc et en même temps la coordination avec le régime militaire algérien afin d’affaiblir le Maroc ». Ce qui est loin d’être gagné puisqu’à ce jeu l’Exécutif espagnol est en train de s’enliser dans une drôle de crise.