La Bourse de Casablanca clôture en nette hausse

La Bourse de Casablanca a terminé mercredi en nette hausse, profitant notamment de la performance des secteurs « Participation et promotion immobilière », « Agroalimentaire/Production » et « Chimie ».

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a ainsi avancé de 0,86% à 12.269,87 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) de 1,06% à 1.004,92 points.

Pour sa part, le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est apprécié de 0,86% à 9.980,18 points, alors que l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris 0,81% à 925,44 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 1,07% à 11.436,79 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est adjugé 0,81% à 10.490,74 points.

Au terme de cette séance, 15 secteurs des 24 représentés à la cote ont terminé dans le vert, contre sept en baisse, tandis que deux secteurs n’ont affiché aucune variation.

Le secteur « Participation et promotion immobilières » a enregistré la meilleure performance de la journée (+3,96%), profitant de l’envolée de Res Dar Saada (+3,98%), Alliances (+3,97%) et Douja Prom Addoha (+3,95%).

L’indice « Agroalimentaire/Production », porté notamment par Cosumar (+4%), a avancé de 2,86%.

Le secteur de la « Chimie » a pris 2,02%, stimulé notamment par la bonne tenue du Groupe Snep qui a terminé sur un gain de 2,21%. Quant au secteur bancaire, l’indice « Banques » a clôturé ses échanges dans le vert, enregistrant une variation positive de 0,58%, porté par la bonne performance des groupes : Bank Of Africa (2,52%), BMCI (0,76%), BCP (0,73%). En revanche, les groupes CIH et AttijariWafa Bank ont accusé des baisses respectives de 1,07 et 0,04%.

A la baisse, le secteur des « Ingénierie et Biens d’équipement industriels » a abandonné 1,74%, alors que celui des « Services aux collectivités » a cédé 1,2%.

Parmi les baisses de la journée figurent également, les secteurs des « Boissons » (0,63%), « Pétrole et Gaz » (0,2%) et « Transport » (-0,13%).

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 132,39 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central, tandis que la capitalisation boursière a dépassé les 633,5 milliards de dirhams (MMDH). Les plus fortes hausses ont été réalisées par Cosumar (4%), Res Dar Saada (3,98%), Alliances (3,97%), Douja Prom Addoha (3,95%) et M2M Group (3,94%).

Quant aux plus fortes baisses, elles ont été accusées par Involys (-3,96%), Stroc Industrie (-3,8%), Jet Contractors (-3,20%), Cartier Saada (-2,86%) et Eqdom (-2,66%).