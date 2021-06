Coronavirus/Maroc: Seulement deux régions au-dessus des 50 cas

Le Maroc a enregistré 418 nouveaux cas porteurs du coronavirus ces dernières 24 heures, portant le total des cas recensés au niveau national depuis le début de l’épidémie à 520 028.

Actuellement, le total des cas actifs passe à 3 030, parmi eux, 207 cas sont dans un état grave. En termes d’incidence nationale, le taux passe à 1429,5 cas par 100.000 habitants.

Sur les dernières 24h, l’incidence atteint les 1,1 cas par 100 000 habitants et le nombre de personnes totalement vaccinées (ayant reçu la première et seconde dose) a atteint les 5 744 957 tandis que les personnes ayant reçu la première dose du vaccin est estimé à 8 869 486 selon le ministère de la Santé.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas recensés au Maroc ces dernières 24 heures, c’est la région de Casablanca-Settat qui arrive en tête avec 205 nouvelles infections dont 154 ont été identifiées dans la ville de Casablanca, 19 à Nouaceur, 13 à El Jadida, 6 à Médiouna, 4 à Berrechid, 3 à Mohammedia et à Settat, 2 à Benslimane et 1 à Sidi Bennour.

Deuxième région en termes de nombre d’infections ce mercredi, la région de Marrakech-Safi qui comptabilise 52 cas porteurs du covid-19 répartis comme suit: 41 à Marrakech, 7 à Rehamna, 2 à Al Haouz, 1 à Chichaoua et à Safi.

De son côté, la région de Rabat-Salé-Kénitra affiche un bilan de 42 cas positifs (14 à Salé, 10 à Skhirate-Témara, 7 à Rabat et à Kénitra, 2 à Sidi Kacem et à Khémisset), elle est suivie par la région de Souss-Massa qui recense 36 infections (17 à Agadir-Ida Ou Tanane, 13 à Inezgane-Ida Ou Tanane, 5 à Taroudant et 1 à Chtouka-Aït Baha).

Un total de 24 cas a été enregistré dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma dont 10 à Tanger-Assilah, 8 à M’diq-Fnideq, 4 à Chefchaouen, 1 à Tétouan et à Al Hoceïma. Suit la région de Drâa-Tafilalet qui a enregistré 11 cas à Errachidia et 1 à Tinghir.

Bilan identique pour la région de Dakhla-Oued Eddahab et l’Oriental, où les cas sont répartis respectivement entre Oued Eddahab pour la première et 4 cas à Oujda-Angad, 3 à Berkane, 2 à Guercif et 1 à Driouch pour la seconde.

La région de Laâyoune-Es Sakia El Hamra a recensé de son côté 9 cas dont 5 à Laâyoune et 4 à Tarfaya et un total de 7 cas a été enregistré dans la région de Fès-Meknès (3 cas à Fès et à Taounate et 1 ca à El Hajeb), tandis que 5 cas ont été enregistrés à Beni Mellal et 1 à Khénifra dans la région de Beni Mellal-Khénifra . Enfin, 5 cas ont été enregistré dans la région de Guelmim-Oued Noun dont 2 à Guelmim et Assa Zag et 1 cas à Tan Tan.