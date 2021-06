Ghali continue de faire le mort à Alger

Après le cirque de Logroño où le chef séparatiste, Brahim Ghali, a tellement fait le mort que le juge Santiago Pedraz a consenti, en toute indulgence et bienveillance malsaines, à l’entendre en visioconférence, la mascarade se poursuit à Alger où il a été admis à l’hôpital militaire.

Infiltré et exfiltré d’Espagne sous une fausse identité et en toute impunité, Brahim Ghali a même reçu ce mercredi la visite du président Abdelmadjid Tebboune et du chef d’état-Major de l’Armée Saïd Chanegriha.

A l’origine d’une crise sans précédent entre Rabat et Madrid, Ghali et son mentor l’Algérie, continuent de faire dans la provocation dans un jeu vil qui ne fait que les décrédibiliser chaque jour un peu plus.