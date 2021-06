L'AMSF appelle à "investir dans les sages-femmes"

L’Association marocaine des sages-femmes (AMSF) a appelé, mercredi, à « investir dans les sages-femmes » et à une plus grande réglementation de cette profession au Maroc.

La sage-femme joue « un rôle crucial » dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile, de même qu’elle contribue à la réalisation des Objectifs de développement durable, a souligné l’AMSF dans un communiqué à l’occasion de la Journée internationale des sages-femmes, célébrée cette année sous le thème « Les chiffres parlent d’eux-mêmes : investissez dans les sages-femmes ».

« Il est donc essentiel d’investir dans les sages-femmes pour veiller à ce que des soins de qualité soient offerts à toutes les femmes et à leurs nouveau-nés, non seulement pour réduire les interventions inutiles et les décès maternels et néonatals évitables mais aussi pour améliorer les résultats de santé à l’échelle nationale », a-t-on soutenu.

Outre l’augmentation du nombre des sages-femmes, l’Association insiste sur leur formation initiale, leur formation continue, la réglementation, et l’environnement de travail.

Rappelant la récente simplification par décret des procédures administratives pour l’octroi des autorisations d’exercice libéral, l’AMSF assure qu’elle va continuer son plaidoyer pour que les arrêtés d’application de la loi 44-13 voient le jour, ainsi que la création de l’ordre national des sages-femmes.