Revue de presse quotidienne de jeudi 3 juin 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi 3 juin 2021

L’Opinion

• La CGEM évalue son nouveau cadre de partenariat. Le Maroc, en tant que porte d’entrée de l’UE en Afrique, pourrait être le premier pays africain en ligne pour moderniser ses relations commerciales avec l’Union européenne (UE), a affirmé le président de la CGEM, Chakib Alj, lors d’une réunion avec les Fédérations sectorielles sur le nouveau cadre de partenariat UE-CGEM. « Notre relation est déjà forte. L’UE représente plus que 56% du commerce de marchandises du Maroc, plus de 64% des exportations marocaines sont destinées à l’UE et 51% des importations marocaines proviennent de l’UE », a-t-il relevé, notant que cinq des huit plus gros investisseurs du Maroc proviennent des pays de l’UE.

• MRE: Les transferts de fonds dépassent 28,8 MMDH à fin avril. Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) se sont élevés à plus de 28,8 milliards de dirhams (MMDH) au titre des quatre premiers mois de cette année, contre 19,84 MMDH durant la même période un an auparavant, indique l’Office des changes. Ces transferts ressort ainsi en augmentation de 45,3% par rapport à fin avril 2020 et ont même dépassé leur niveau de 2019, précise l’Office des changes qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Le Matin

• Le made in Morocco se renforce, avec un effet favorable attendu sur la balance commerciale. Les investissements signés à ce jour dans le cadre de la banque de projets, du Plan de relance industrielle, dépassent déjà l’objectif initial en termes de substitution à l’import. « Avec un total de 523 de projets d’investissement industriels validés représentant un potentiel de substitution de 35,5 milliards de DH d’importation, nous dépassons ainsi l’objectif initial de 34 milliards de DH à fin 2021 », s’est félicité Moulay Hafid Elalamy. Le ministre de l’Industrie s’exprimait le 1er juin à Casablanca, lors de la présentation du bilan d’étape de la banque de projets, une initiative qui a pour objectif d’encourager l’entrepreneuriat industriel et favoriser les produits marocains pour satisfaire les besoins du marché local. Lors de cet événement, 73 nouvelles conventions d’investissement d’un montant global de 2,8 milliards de DH ont été signées.

• Inclusion financière: Bank Al-Maghrib et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) unissent leurs forces. Les deux institutions ont ainsi scellé, le 1er juin dernier, un protocole de coopération. Selon leur communiqué conjoint, l’accord a pour objectif d’améliorer l’efficacité des actions communes des deux institutions dans le cadre de leur appui à la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’inclusion financière. Signée par Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib, et Edward Christow, représentant résident du Pnud au Maroc, la convention porte, en premier lieu, sur la promotion de l’inclusion financière numérique à travers l’utilisation des moyens de paiement digitaux pour automatiser le versement des subventions publiques. Il s’agit également de la vulgarisation des services financiers numériques auprès de l’ensemble des couches sociales.

L’Economiste

• Station Taghazout: les hôteliers dans les startings-blocks! Enfin une aubaine pour le tourisme! La décision de l’allégement des mesures de restriction et des déplacements intervilles injecte une forte dose d’optimisme auprès des hôteliers de la station balnéaire Taghazout. A la veille de la saison estivale, les opérateurs s’apprêtent à accueillir une clientèle domestique, et pourquoi pas des Marocains du monde, voire des touristes étrangers. Dans ce même contexte, Taghazout Bay accueille le 1er ressort de la chaîne Hyatt Regency, qui ouvre ses portes mi-juin. Un investissement de quelque 550 millions de dirhams réalisé par madaef (filiale du groupe CDG).

• Encore des gisements inexplorés! Le numérique est un vecteur majeur d’accélération de la croissance et de développement d’ici 2035. Ce sujet est, à juste titre, érigé parmi les principales recommandations du Rapport sur le nouveau modèle de développement (NMD). La Commission, présidée par Chakib Benmoussa, qualifie le numérique de « véritable levier de changement et de développement ». Elle recommande de lui accorder grande échelle et auprès du plus grand nombre de personnes. Objectif: réduire la fracture numérique et arriver à 100 mégabits/seconde auprès de 50% des foyers marocains (plan national du très haut débit)!

Libération

• Chambre des représentants: débat en commission de la stratégie du développement du secteur de l’audiovisuel public. La Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants, a tenu mardi, une réunion consacrée à la discussion de « la stratégie du développement de l’audiovisuel public », en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othmane El Ferdaous. En réponse aux interventions des membres de la commission, El Ferdaous a indiqué que la restructuration du pôle audiovisuel public vise à tirer vers le haut la qualité des productions nationales afin d’être à la hauteur des aspirations des citoyens marocains.

• Des investisseurs explorent les potentialités économiques à Dakhla. Une trentaine d’auto-entrepreneurs et investisseurs marocains et étrangers ont effectué, du 28 au 30 mai, une visite de prospection à Dakhla, en vue de découvrir les attraits touristiques et socio-économiques exceptionnels qu’offre cette région. Ainsi, les acteurs économiques et chefs d’entreprises se sont réunis, trois jours durant dans la perle du Sud, à l’occasion de la 2ème édition des weekends de prospection des opportunités d’investissement, pour s’informer des offres d’affaires dans la région. A cette occasion, ils ont débattu des opportunités d’investissements et d’affaires dans différents secteurs productifs de la région, tels que le tourisme, l’agro-industrie, la valorisation des produits de la mer, l’aquaculture, les services et commerces et les énergies renouvelables.

Al Bayane

• Le bureau politique du PPS a tenu mardi sa réunion hebdomadaire. Il a salué les initiatives sérieuses et fortes de notre pays pour le retour des mineurs marocains non accompagnés par leurs proches et bloqués dans certains pays européens. Le parti demande aux pays concernés d’œuvrer à faciliter cette opération à travers l’allègement des complications de procédures. Il juge inapproprié que l’Espagne invoque le prétexte de la question migratoire pour occulter les causes réelles de sa crise politique avec le Maroc. Il a enregistré positivement les mesures d’allègement préventif prises par les autorités publiques, à la lumière de l’amélioration des indicateurs sanitaires liés à la pandémie de la Covid-19 et du progrès notable que connaît l’opération de vaccination.

• Les mesures d’urgence positives pour les entreprises. Une enquête complémentaire menée par la Banque africaine de développement (BAD et le Bureau international du Travail (BIT) en 2020 sur 350 TPME formelles et TPE informelles (dont 300 répondants au total) a permis de montrer que, globalement, les mesures d’urgence ont eu des impacts positifs en matière d’accès au financement, de préservation d’emplois et d’assistance aux entreprises, indiquent la BAD et l’OIT dans une note d’orientation politique intitulée « Impact de la crise Covid-19 sur l’emploi et les TPME au Maroc ». « Au regard de l’enquête conduite par le Haut Commissariat au Plan (HCP) sur l’effet du confinement et de l’enquête réalisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) durant les premiers mois du confinement, près de 1,6 million d’emplois étaient considérés comme menacés », rappelle la même source. De fait, l’économie marocaine a perdu 432.000 emplois en 2020, selon le HCP.

Al Massae

• Des entreprises régionales à la place des sociétés de gestion déléguée. Le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, a indiqué que la page de la gestion déléguée des secteurs de l’eau et de l’électricité sera bientôt fermée, notant que le ministère de l’Intérieur se prépare à créer des sociétés régionales qui seront chargées de gérer les services de distribution d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide, après l’expiration en 2027 des contrats de gestion déléguée en cours. Réagissant aux critiques adressées à la gestion déléguée, Boutayeb a souligné que cette expérience ne peut être qualifiée d’échec, tout en reconnaissant des « lacunes » dont les conseils territoriaux portent la responsabilité. Il a estimé que malgré ces lacunes, cette expérience a permis d’améliorer les services, d’assurer l’efficacité, et de faire des investissements importants que les communes seules ne pourraient mettre en œuvre.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• L’exclusivité du processus onusien tendant à parvenir à une solution politique de la question du Sahara marocain ne saurait être entachée de toute démarche qui viserait à remettre en cause sa primauté ou entraver son expression, a affirmé, mercredi, l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani. Dans une lettre ouverte adressée à la vice-ministre sud-africaine des relations internationales et de la coopération, Candith Mashego Dlamini, suite à une allocution prononcée à l’Université de Limpopo et qui faisait des références au Maroc et à la question du Sahara marocain sur la base d’appréciations partielles et impartiales, Amrani a rappelé que l’Union africaine (UA) a endossé formellement cette exigence à travers sa résolution 693, adoptée en juillet 2018 au niveau des Chefs d’Etat africains au Sommet de l’UA, tenu à Nouakchott.

Bayane Al Yaoum

• Réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural: 29 MMDH transférés au titre des plans d’action 2017-2021 (Boutayeb). Les fonds transférés au Programme de réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural au titre des plans d’action 2017 à 2021 ont atteint 29 milliards de dirhams (MMDH), a affirmé mardi le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb. En réponse à une question orale sur « le programme de réduction des disparités sociales et territoriales » à la Chambre des Conseillers, Boutayeb a relevé que « depuis le lancement de ce programme, cinq plans d’action régionaux pour le développement de l’espace rural et des zones montagneuses ont été lancés au titre des années 2017 à 2021 pour un montant global avoisinant les 32 milliards de dirhams.

Al Ahdath Al Maghribia

• Dakhla Mall : une plateforme marocaine pour le commerce vers l’Afrique. Bonne nouvelle pour le e-commerce intra-africain. La Marketplace d’e-commerce «Dakhla Mall» a été lancée le 1er juin à Dakhla. Elle propose un large choix de produits marocains à toutes les catégories de personnes. Elle abrite une gamme complète de prestations : mobilier, décoration, mode, beauté, parfumerie, technologie, téléphones et accessoires, livres et matériel BTP entre autres. La plateforme a été pensée en fonction des besoins des consommateurs africains, leurs comportements d’achat et leurs motivations des choix des produits, avec une arborescence spécifiquement adaptée aux catégories d’achats.

Rissalat Al Oumma

• Saisie par la Marine Royale d’environ cinq tonnes de drogue au large de Nador. Des Garde-côtes de la Marine Royale en patrouille maritime en Méditerranée ont avorté une opération de trafic de stupéfiants mardi au large de Nador, d’après une source militaire. Les Garde-côtes de la Marine Royale ont effectué une course poursuite en mer d’une embarcation pneumatique rapide et obligé ses occupants à l’abandonner avec à bord 152 ballots de stupéfiants, d’un poids total d’environ cinq tonnes et prendre la fuite à grande vitesse vers le large moyennant une autre embarcation nautique rapide. Le matériel et la cargaison saisis ont été ramenés au port de Nador Ouest et remis à la Gendarmerie Royale pour les procédures d’usage.

Assahra Al Maghribia

• Le PP réclame la « démission immédiate » de la ministre espagnole des AE pour sa gestion « calamiteuse » de la crise avec le Maroc. Le Parti populaire (PP), principale formation de l’opposition en Espagne, a réclamé, mercredi, la « démission immédiate » de la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, pour sa gestion «calamiteuse» de la crise avec le Maroc et l' »aveuglement » dont elle a fait preuve dans l’affaire du dénommé Brahim Ghali. « Je pense que la ministre des affaires étrangères devrait démissionner immédiatement. Je crois qu’elle a provoqué une crise diplomatique inédite et que le gouvernement a montré qu’il n’a aucun poids en matière de politique extérieure », a souligné le secrétaire général du PP, Teodoro García Egea, dans un entretien à la télévision espagnole TVE.