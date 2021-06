L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mardi qu’une seule souche de la variante COVID-19 (B.1.617), qui a été trouvée pour la première fois en Inde l’année dernière, est désormais considérée comme la «variante préoccupante» (COV), tandis que les deux autres sous-lignées de la variante COVID ont été déclassées. Cela survient près d’un mois après que l’OMS a qualifié la souche entière, avec trois sous-lignées, de « variante préoccupante ».

La variante B.1.617 du coronavirus, qui a été blâmée pour la croissance exponentielle des cas du virus en Inde, a été surnommée la variante triple mutante car elle est divisée en trois sous-lignées – B.1.617.1 B .1.617.2 et B.1.617.3

« Il est devenu évident que des risques plus importants pour la santé publique sont actuellement associés à B.1.617.2, tandis que des taux de transmission plus faibles d’autres lignées ont été observés », a déclaré l’Organisation mondiale de la santé.

« La variante B.1.617.2 (Delta) reste un COV, ainsi que trois autres variantes du virus qui sont considérées comme plus dangereuses que la version originale car elles sont plus transmissibles, mortelles ou ont le potentiel de dépasser certaines protections vaccinales « , a ajouté l’OMS.

Conformément à une décision annoncée lundi de faire référence aux variantes utilisant des lettres grecques, afin d’éviter la stigmatisation possible associée à leur référence avec le nom des pays où elles ont été détectées pour la première fois, cette variante a désormais été surnommée Delta.

Une nouvelle variante hybride annoncée samedi par les autorités sanitaires vietnamiennes semble être une variante de Delta. « Ce que nous comprenons, c’est qu’il s’agit de cette variante B.1.617.2 avec une délétion supplémentaire à l’emplacement de la protéine de pointe », a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS sur Covid-19.

La sous-lignée jugée « préoccupante » reste classée dans la même catégorie que le variant Alpha (dit britannique), majoritaire en France, le Bêta (dit sud-africain) et Gamma (dit brésilien). Ils sont considérés comme plus dangereux que la version originale car plus contagieux, mortels ou parce que les vaccins pourraient ne pas offrir de protection contre eux.