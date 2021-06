La caravane du programme "INTIACH" fait escale à Tata

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de partenariat signée lundi à Agadir, entre le Centre Régional d’Investissement de la région Souss Massa (CRI-SM), l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), la Fondation Création d’Entreprises (FCE) et la Banque Populaire Régionale Centre Sud (BPR Centre Sud), la caravane du programme intégré d’accompagnement des entreprises « INTIACH » a fait escale à Tata.

Après l’étape de Tata, la caravane se rendra à Tiznit (Tafraout, Anzi, LarbaaSahel,Oujaneet Tiznit), Chtouka Ait Baha (Massa, Biougra et Ait Baha), Taroudant (Ighrem, Taliouine, OuledBerrhile et OuledTaima) avant de finir au Grand Agadir (Temsia, Aourir, Imouzze et Drargua).

A noter que « INTIACH » vise à promouvoir l’esprit entrepreneurial dans la région de Souss-Massa à travers l’accompagnement et la formation des porteurs de projets durant l’ensemble des phases du projet, depuis le cadrage de l’idée de départ jusqu’à l’aide au montage du dossier de financement, en passant par des formations autour de l’entrepreneuriat, l’aide au montage du business plan et l’assistance aux démarches de création d’entreprises.

L’objectif fixé est d’accompagner 500 porteurs de projets à l’horizon 2021, financer 70% des projets accompagnés via une déclinaison préfectorale et provinciale et organiser des évènements autour de l’entrepreneuriat au niveau de la région.

Le programme adopte une démarche proactive s’inscrivant parfaitement dans le cadre du Plan National de Promotion de l’Emploi lancé par le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle en coordination avec les partenaires concernés, et qui a réservé un intérêt particulier à l’auto emploi et à l’entreprenariat et à la mise en place d’écosystèmes régionaux de promotion de l’entrepreneuriat avec l’implication de toutes les composantes de la région et ses acteurs territoriaux.