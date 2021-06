Rebond futuriste des médias publics: Un contrat-programme avec l'Etat est nécessaire 

Le succès du rebond futuriste attendu de la nouvelle transformation dans les médias audiovisuels publics est tributaire de la conclusion d’un contrat-programme avec le gouvernement, a estimé Fayçal Laraïchi, Président-Directeur Général de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision.

Lors de la réunion, mardi, de la commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants, consacrée au complément de l’examen des dossiers du pôle audiovisuel public, le patron de la SNRT a indiqué que les gestionnaires offrent le meilleur d’eux-mêmes sans se plaindre des contraintes. Il a également appelé à revoir les lois pour donner plus de flexibilité à l’initiative et la décision sur la base de la reddition après évaluation.

Pour Fayçal Laraïchi, la conclusion d’un contrat programme claire avec le gouvernement, est nécessaire. Qu’il soit de moyen ou long-terme, il doit être modifiable tout en offrant les ressources financières réelles pour mettre cette vision futuriste en œuvre.

A en croire le PDG de la SNRT, la stratégie de travail a fortement été impactée ces dernières années au sein de l’institution suite justement à son incapacité à mettre en pratique les obligations, prévues dans le cahier de charges de 2012 malgré l’inexistence d’un contrat-programme du gouvernement tel que prévu par la loi 03-77 relative à la communication audiovisuelle.

A l’approche de tout nouvel exercice, la Société Nationale se posait constamment la question sur l’essence du montant de ses recettes pour connaître les projets d’investissement auxquels elle va adhérer, a-t-il ajouté.

En dépit de cette situation inadéquate, les gestionnaires de la SNRT ne se sont pas mis à se plaindre publiquement, a-t-il relevé, mais ont constamment veillé à offrir le meilleur d’eux-mêmes malgré les contraintes. Et les contraintes restent souvent financières.

À propos de la situation des « contractants non-titularisés », le PDG de la SNRT a estimé que cette qualification est ambiguë et irréelle, puisque que la catégorie concernée est liée à la SNRT par des contrats commerciaux et non de travail. Selon Fayçal Laraïchi, ils ne peuvent être directement embauchés, notant que le seul moyen de recrutement à la SNRT, à l’instar des autres institutions publiques, étant les concours qui demeurent ouverts à cette catégorie dans le cadre de la l’égalité des chances.

Production Marocaine : La jeunesse au centre de tout

La jeunesse marocaine, sa richesse, sa diversité et ses attentes demeure au centre de tous les débats et de toutes les initiatives. Un élément que compte utiliser et saisir le patron de la SNRT. En effet, Fayçal Laraïchi a réitéré dans sa déclaration que l’une des questions essentielles actuellement concerne l’offre faite aux jeunes. Pour lui, il est impossible de penser aux offres, présente et future, du service médiatique public sans réfléchir à l’offre qui sera faite aux jeunes.

« En pleine croissance des nouveaux modes de consommation et leur mondialisation, la seule option serait de créer un produit marocain grandiose en termes de qualité et de quantité pour être destiné, de par ses contenus, à toutes les catégories. La contribution à la réflexion immédiate et forte pour offrir ce produit est l’affaire de tous« , a-t-il dit.

La substitution des produits internationaux par ceux nationaux a aussi été l’une des revendication du PDG de la SNRT lors de la réunion de la commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des députés. Une ambition partagée par tous notamment les gestionnaires a -t-il précisé. Mais tout a un coût !

En effet, le patron de la SNRT a expliqué, chiffres à l’appui, que la mise à disposition des ressources demeure un débouché du fait que la production d’une œuvre dramatique de 365 épisodes pour être diffusés chaque jour au fil de l’année exige au moins 100 millions DH par feuilleton.

Dans la situation actuelle, le montant global réservé par an aux productions nationales et à toutes les chaînes télévisées nationales ne dépasse pas 350 millions DH a-t-il détaillé. L’Etat devra ainsi mettre la main à la poche et fournir les ressources financières à la SNRT, si elle veut un produit national grandiose et de qualité comme a dit le patron de la SNRT.