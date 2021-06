Anouar Ait Lhadj préfère représenter la Belgique mais ne ferme pas la porte au Maroc

Ciblé par Vahid Halilhodzic et la FRMF, Anouar Ait Lhadj a révélé la tendance concernant son avenir en sélection qui se dessine du côté de la Belgique, tout en laissant une porte ouverte au Maroc.

Annoncé dans la liste du coach de l’équipe national pour les prochains matchs amicaux, Anouar Ait Lhadj n’a pas donné suite aux convoitises du technicien bosnien. « On le suit, mais je n’en dirai pas plus », avait déclaré Vahid sur les colonnes de Nieuwbland. Interrogé sur son choix de sélection, le joueur d’Anderletch a expliqué qu’il donnerait la priorité à la Belgique mais qu’il n’est pas fermée à une possible carrière avec les Lions de l’Atlas.

«J’ai eu des contacts récemment avec le staff du Maroc. Mais je leur ai répondu de la même manière qu’à la Belgique. Pour le moment, je suis avec les Diablotins. Ensuite, je me concentrerai sur le club et on verra comment ça avance», a expliqué le joueur dans les colonnes de La Dernière Heure tout en précisant que sa «préférence est de jouer pour la Belgique».

Le jeune talent âgé de 19 ans fait des ravages en Jupiler Pro League. Ses prestations avec Anderletch depuis le début de l’année ont propulsé le milieu offensif sur le devant de la scène du football belge. Souvent comparé à M’barek Boussoufa, grâce à son excellente vision du jeu, le Belgo-marocain a déjà porté les couleurs de la Belgique en U16, U17 et U18.