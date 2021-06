Ghaligate: Une affaire où Alger et Madrid ont laissé des plumes

La gestion de l’affaire Brahim Ghali, entamée par une perfidie et clôturée par une exfiltration et une évasion de la justice sous l’oeil bienveillant de l’exécutif espagnol, soulève des interrogations au sein même de la classe politique locale. A cet égard, le secrétaire général du patri populaire (PP), Teodoro García Egea, a réclamé purement et simplement, la « démission immédiate » de la ministre espagnole des AE.

Le secrétaire général du PP, principale formation de l’opposition en Espagne, explique cette demande de démission par la gestion « calamiteuse » de Laya de la crise avec le Maroc et l' »aveuglement » dont elle a fait preuve dans l’affaire du dénommé Brahim Ghali.

Dans un entretien à la télévision espagnole TVE, Teodoro García Egea a insisté: « Je pense que la ministre des affaires étrangères devrait démissionner immédiatement. Je crois qu’elle a provoqué une crise diplomatique inédite et que le gouvernement a montré qu’il n’a aucun poids en matière de politique extérieure ».

La ministre « doit démissionner pour la gestion calamiteuse de cette affaire », a-t-il soutenu, assurant que le gouvernement de Pedro Sanchez « a agi de manière lamentable » parce qu’il « n’a pas géré avec transparence » l’entrée et la sortie du dénommé Brahim Ghali et n’a pas expliqué « clairement quel est le véritable problème ».

Rappelant les faits accablants, le SG du PP a souligné que le chef des milices du polisario est entré en Espagne il y a un mois et demi avec un « faux » passeport, a-t-il déploré, précisant que son départ a été géré « à nouveau de la même manière ».

Cette position rejoint celle exprimée mardi par le président du PP, Pablo Casado, qui avait qualifié de « grande maladresse » la décision du gouvernement espagnol d’autoriser l’entrée sous une « fausse identité » du dénommé Brahim Ghali.

Ce qu’il faut faire à l’heure actuelle, « c’est essayer d’intensifier les relations avec le Maroc et de résoudre cette crise », a dit Casado lors d’une rencontre organisée par l’agence «Europa Press», attirant l’attention sur le fait que « ces questions doivent être traitées avec une grande rigueur et nous ne pouvons pas mentir ».

L’exécutif espagnol face à lui même

Si cette histoire de Brahim Ghali, à laquelle Madrid a en vain tenté de donner une dimension humanitaire, a du bon, c’est qu’elle révélé au grand jour l’identité et les manoeuvres des parties espagnoles hostiles aux intérêts marocains.

Sorties de l’ombre et révélées au monde, ces patries qui se retrouvent aujourd’hui démasquées mais aussi décriées au sein même de la société espagnole qui ne comprend pas comment un gouvernement peut tremper dans des magouilles et sacrifier un pays voisin, partenaire et ami de longue date, pour protéger un criminel et quémander du gaz algérien. Sur le plan européen aussi, le gouvernement Sanchez ne doit son salut qu’aux principes de solidarité entre les 27.

L’Algérie mouillée jusqu’au cou

Pareil pour l’Algérie qui, après l’affaire Ghali, dont elle a orchestré l’infiltration et l’exfiltration, ne pourra désormais plus prétendre la neutralité dans l’affaire du Sahara marocain. Il est maintenant clair pour tous que les généraux tirent les ficelles de ce dossier, dont ils font un épouvantail pour le peuple algérien (qui n’y croit d’ailleurs plus!), mais qui est en fait une vache à lait pour eux, leur permettant de s’enrichir aux dépens du peuple.

En se mouillant jusqu’au cou dans ce scandale, l’Algérie n’a fait que perdre des plumes: Elle a démontré l’incompétence de ses services qui ont échoué à gérer cette affaire, a permis de dépoussiérer le passé peu honorable de Brahim Ghali qui a fini par le rattraper, mais a surtout prouvé que les plans du polisario, portés par la marionnette Ghali, sont concoctés à Alger.

Le dénouement entre les mains du Roi Mohammed VI

En définitive, tout ce que l’Espagne a réussi à faire, c’est provoquer une crise inédite qu’elle a du mal à gérer et où elle multiplie les maladresse et les coups bas, n’hésitant pas à orchestrer une propagande qui ne trompe plus personne.

Si la presse aux ordres a parlé de l’exclusion de l’ambassadeur espagnol à Rabat, et bien d’autres allégations, des sources bien informées ont assuré à Hespress que tout cela est infondé, qu’aucune décision n’a encore été prise.

Pour ceux qui suivent cette affaire de près, il est aisé de voir que le Maroc fait montre d’une grande sagesse, mais d’une fermeté nécessaire aussi.

Comme l’arbre qui cache la forêt, Madrid ne parle que de la question migratoire pour pouvoir ameuter toute l’Europe et se cacher derrière. Mais la réponse est venue mardi dans le communiqué conjoint de l’Intérieur et des affaires étrangères, qui signifie clairement que le Royaume « regrette à nouveau que la question migratoire, y compris la question des mineurs non accompagnés, soit utilisée comme alibi afin de contourner les véritables causes de la crise politique actuelle avec l’Espagne dont les origines et les fondements sont bien connus ».

Et d’ajouter que « les autorités marocaines se réservent le droit d’apporter, au moment opportun, les réponses appropriées aux accusations infondées du gouvernement espagnol ».

Le dénouement de toute cette histoire sera arrêté en haut lieu, autrement dit, par le Roi Mohammed VI, garant des intérêts fondamentaux du Royaume, et qui décide de tout ce qui a trait à la politique étrangère du pays.