Réouverture des salles de cinéma : Un redémarrage dans la précipitation, une délivrance pour les professionnels

Les salles de cinéma rouvrent enfin après plus de 14 mois de fermeture suite à la pandémie du Covid-19. « 407 jours consécutifs » de fermeture à en croire le courrier de la Chambre marocaine des salles de cinéma adressé le 14 mai au ministère de la Culture appelant à l’ouverture en urgence des salles de cinéma. Un record mondial selon alerte la Chambre.

En tout cas, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Même si le taux de remplissage des salles a été limité à 50%, sur les réseaux sociaux, les internautes cherchent déjà les titres des films à voir sur le grand écran de leur salle de cinéma.

Cela dit, personne ne sait quand ouvriront réellement les salles de cinéma, alors que le gouvernement avait annoncé le 31 mai une réouverture imminente à partir du 1er juin, soit hier lundi.

Mais les salles de cinéma sont malheureusement toujours fermées. Normale, puisqu’une réouverture d’une structure aussi grande ne se fait pas du jour au lendemain après une fermeture qui a duré plus d’un an. Une contrainte qui n’a pas été prise en considération par le gouvernement avant son annonce.

« La délivrance est enfin tombée ! Il était temps. Mais on avait demandé dans notre courrier au ministère de la Culture une réouverture des salles de cinéma en urgence, puisqu’il n’y a pas d’aide suffisante de l’État. Nous voulions être avertis une semaine avant l’annonce afin de relancer la lourde machine qu’est l’exploitation cinématographique, mais également pour se préparer à accueillir nos clients dans les meilleures conditions »», nous confie un professionnel du secteur sous couvert d’anonymat.

En effet, pour redémarrer la machine, il faut plus qu’une journée. Il y a la maintenance des machines à faire, la programmation des films, le nettoyage des salles, la mise en place du processus sanitaire anti-covid imposé par les autorités, le rappel du personnel.

« Il y a tout un travail derrière. Un cinéma, ça ne redémarre pas comme cela. Et le gouvernement n’a pas pris cela en considération », nous confie notre interlocuteur.

En tout cas, cela reste une bonne nouvelle pour les professionnels du secteur, nous dit-il. « Revoir les écrans en marche, les salles pleines, les clients parler du film qu’ils vont voir, la foule devant les guichets. C’est ce qui nous a manqués le plus sincèrement » exprime notre interlocuteur.

Et puis, il y a également le personnel du secteur qui était en arrêt de travail soulève-t-il. « Et ce n’était pas du tout facile, pour eux, puisque les aides de l’état étaient insuffisantes. Ensuite, il y a eu des cas de personnes qui n’ont pas touché l’indemnité de la CNSS. Il était donc temps de rouvrir et laisser les gens gagner leur vie surtout que la situation épidémiologique est plutôt stable« .

Pour finir, notre interlocuteur nous confie, que s’il travaille jour et nuit et que tout se passe bien, les salles de cinéma pourront probablement rouvrir à partir du samedi 5 juin. De quoi programmer son week-end dès maintenant !