Afin d’encourager la recherche, l’innovation et l’entreprenariat chez les étudiants universitaires, l’Université Mohammed V de Rabat (UM5) et REDAL organisent ce mercredi, une cérémonie de remise des prix aux gagnants du « Trophée Rédal de l’Innovation », édition 2021.

Cet événement organisé en partenariat avec l’Association Marocaine des Petits Débrouillards (AMPD), portera notamment sur les projets innovants en lien avec les métiers de « Rédal » sont notamment l’eau, l’électricité et l’assainissement liquide, en s’appuyant sur la composante digitale, explique l’UM5 dans un communiqué.

Ce projet a pour buts d’encourager la recherche, l’innovation et l’entreprenariat chez les étudiants universitaires en vue de les former dans le domaine de la recherche, du montage des projets et de la communication, de les initier et les former à l’esprit de l’entreprenariat, fait savoir l’université.

De plus, le but et d’aider les étudiants universitaires à développer des projets de recherche et d’innovation, de même de forger chez eux l’esprit de la compétition et de leur faire découvrir la REDAL et ses métiers.

L’université Mohammed V fait savoir que le « Trophée REDAL de l’Innovation » a accompagné des étudiants universitaires de niveau Licence, master, cycle ingénieur et doctorat, notant qu’une série de rencontres et d’ateliers de formation (présentielle et distancielle) ont été organisés à leur profil.

Ainsi, 50 étudiants ont bénéficié de ce projet de 5 établissements relevant de l’UM5 à raison de 10 étudiants par établissement notamment, de la faculté des sciences de Rabat (FSR), de l’école nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS), de l’école normale supérieure de l’enseignement technique de Rabat (ENSET), de l’école Mohammadia d’Ingénieurs (EMI) et de l’école supérieure de technologie – Salé (ESTS) fait savoir l’UM5 de Rabat.

A l’issue de ce challenge, 3 projets seront sélectionnés et bénéficieront des prix suivants : La 1ère place : 15.000 DH, la 2ème place : 10.000 DH et la 3ème place : 5.000 DH conclut la même source.