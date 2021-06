Coronavirus : L'Australie infectée d'une manière "jamais vue auparavant"

Le directeur de la santé de Victoria, Brett Sutton, a déclaré que les gens étaient infectés par Covid-19 d’une manière que l’Australie n’avait jamais vue auparavant.

S’adressant aux journalistes mercredi, où il a été annoncé que le confinement de sept jours de l’État se poursuivrait pendant une semaine, le professeur Sutton a déclaré qu’une personne avait été infectée dans un espace clos intérieur « deux heures après le départ d’un cas infectieux ».

« C’est dans le genre de catégorie d’infectiosité de la rougeole. Cela concerne probablement un environnement non ventilé où une personne a passé beaucoup de temps mais est arrivée deux heures plus tard et a été infectée. Cela peut être sur des surfaces, mais cela pourrait également être par transmission aéroportée à cause de ce cadre intérieur », a-t-il expliqué.

Sutton a déclaré qu’il y avait un autre cas où le virus était apparu « dans des endroits où il serait normalement probable ».

« Donc, le Brighton Beach Hotel, qui était un restaurant en plein air, bien ventilé, vous ne vous attendriez pas à ce qu’une transmission se produise », a-t-il déclaré.

« Nous l’avions toujours comme site d’exposition, nous avons toujours informé les gens de tester et d’isoler jusqu’à ce qu’ils retournent un résultat négatif, mais en fait, toutes ces personnes devront être en quarantaine car la transmission s’y est produite. Ce n’est pas quelque chose que nous voyons régulièrement et nous ne l’avons pas vu régulièrement en 2020, mais nous devons garder à l’esprit que toutes les variantes préoccupantes sont maintenant vraiment un pas en avant dans une certaine mesure », souligne-t-il.

Selon lui, cette variante n’est pas la plus contagieuse, mais elle est plus contagieuse que tout ce que nous avons vu au début et au milieu de 2020, nous devons donc garder cela à l’esprit.

Il a déclaré qu’au moins un cas actuel sur 10 dans le groupe de 60 cas « a attrapé ce virus dans ces cadres de contact occasionnels » en dehors du lieu de travail ou du domicile familial.

Le confinement de Victoria a été prolongé jusqu’à jeudi prochain, mais certaines restrictions ont été assouplies. Les personnes vivant dans le grand Melbourne peuvent désormais parcourir 10 km de leur domicile au lieu de 5 km et les élèves des années 11 et 12 peuvent reprendre l’apprentissage en face à face.