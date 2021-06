L'Union africaine suspend le Mali et pose ses conditions

L’Union africaine (UA) a décidé de suspendre « immédiatement » le Mali après le deuxième coup d’Etat en l’espace de 9 mois. L’UA estime que le Mali ne pourra refaire partie de l’union qu’après rétablissement d’un ordre constitutionnel normal et l’éloignement des militaires du champ politique.

Les sanctions pleuvent sur le Mali, théâtre de coups d’Etat à répétition en l’espace de seulement quelques mois, un président démocratiquement élu a été renversé par l’armée, puis cette même armée a renversé le pouvoir civil de transition qui devait organiser des élections démocratiques et libres.

Dans un communiqué publié mardi soir, la sanction continentale est tombée pour le Mali, elle vise surtout le colonel Assimi Goita, l’artisan des deux putschs. Le pays se voit suspendu de l’Union africaine après le nouveau renversement de pouvoir en mai.

L’UA « décide (…) de suspendre immédiatement la République du mali de sa participation à toutes les activités de l’Union africaine, ses organes et ses institutions, jusqu’à ce qu’un ordre constitutionnel normal soit rétabli dans le pays », indique le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’organisation.

L’Union africaine n’en reste pas là, elle menace également de « sanctions ciblées et d’autres mesures punitives » si le Mali ne s’engage pas vers la transition. « Le Conseil n’hésitera pas à imposer des sanctions ciblées et d’autres mesures punitives » contre ceux qui empêchent la transition », indique le communiqué.

L’instance africaine appelle les militaires ayant conduit le soulèvement contre le pouvoir à reprendre leur rôle et s’éloigner de la politique, et les met en garde de ne pas se présenter aux élections.

L’UA appelle « urgemment et inconditionnellement retourner dans leurs casernes et à s’abstenir de toute interférence future dans le processus politique au Mali », poursuit le CPS demandant par ailleurs que les conditions d’une transition politique et démocratique, transparente et rapide soient mises en place.

Il s’agit de la deuxième fois que le Mali se voit suspendu par l’Union africaine en 9 mois de crise. La première fois est intervenue lors du premier coup d’Etat contre le président Ibrahim Boubacar Keita, mais l’UA a levé cette sanction lorsque les militaires se sont engagés vers la voie de la transition.

Cette fois-ci, les sanctions visant le Mali semblent être plus sérieuses, d’autant plus que cette décision intervient après une sanction similaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).

Le Mali qui vit une crise sans précédent depuis plusieurs mois, est le théâtre de tensions intercommunautaires, et fait face à la menace terroriste qui secoue le pays depuis de nombreuses années dans l’incapacité de l’éliminer. C’est cette même menace sécuritaire qui a été au centre de la contestation populaire ayant appelé à la chute de l’ancien président IBK, accusé d’impuissance face aux djihadistes.