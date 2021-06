Brahim Ghali quitte l'Espagne vers l'Algérie à partir de Pampelune dans la soirée

Selon l’AFP qui a pris ses sources auprès du gouvernement espagnol, le chef séparatiste Brahim Ghali dont l’accueil en Espagne pour y être soigné du Covid-19 a déclenché une crise majeure entre Madrid et Rabat, va quitter l’Espagne dans la soirée. Brahim Ghali « a prévu de quitter l’Espagne ce soir à bord d’un avion civil depuis l’aéroport de Pampelune », dans le nord du pays, a indiqué le gouvernement de Pedro Sanchez sans préciser la destination de l’appareil mais en indiquant avoir prévenu les autorités marocaines.

Cela rejoint ce qui s’est passé ce matin sauf qu’il n’est pas précisé s’il s’agit de Ghali ou de Benbatouche. En effet, un avion du gouvernement algérien parti d’Alger vers l’aéroport de La Rioja ce matin à 8h00 pour ramener Brahim Ghali a dû rebrousser chemin à mi-parcours sommé en cela par les contrôleurs aériens militaires espagnols. L’aéronef, un Gulfstream 2000 du gouvernement algérien (réservé exclusivement au transport du président algérien) immatriculé 7T-VPM n’avait en effet, pas l’autorisation de voler dans l’Espace aérien d’Espagne.

Aussi et alors qu’il était au-dessus d’Ibiza (Baléares), il a dû donc faire demi-tour et échouant dans sa tentative d’exfiltration du dénommé Brahim Ghali. Mais ce n’est que partie remise puisque les médias espagnols dans toutes leurs composantes ont annoncé en fin d’après-midi l’imminence du départ du criminel vers comme le confirmera “officiellement“ la porte-parole du gouvernement espagnol Maria Jesus Montero « une fois rétabli », Brahim Ghali pourra « retourner dans son pays d’origine, celui d’où il est venu ». Un lapsus révélateur car « son pays d’origine celui d’où il est venu », c’est l’Algérie, Maria Jesus Montero a dû le confondre avec Mohamed Benbatouche qui lui est entré légalement en Espagne en provenance d’Algérie.

Pour la porte-parole du gouvernement qui a dit en conférence de presse qu’elle ignorait tout du problème de l’avion, alors que les ministères des Transports et des Affaires étrangères se renvoyaient la balle pressés en cela par les médias, c’est pour ainsi dire le comble. Décidément Pedro Sanchez a bien du mal avec ses Dames du gouvernement au regard des cafouillages qu’elles lui créent. Sur le terrain après son audition d’aujourd’hui par le juge d’instruction Brahim Ghali a été laissé entièrement libre de ses mouvements par le juge Santiago Pedraz quoique l’enquête continue. Brahim Ghali devra uniquement fournir une adresse et un numéro de téléphone en Espagne pour pouvoir être localisé, ceux de son avocat en l’occurrence. Selon des sources judiciaires, rien ne l’empêche donc désormais de quitter l’Espagne, un scénario longtemps avant envisagé par Rabat au regard du déroulement de cette affaire et sa gestion de par la justice et l’Exécutif espagnols, bien plus que complaisants envers les crimes et tortures et les crimes contre l’humanité.