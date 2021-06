Suisse-Maroc: 100 ans de relations diplomatiques célébrés dès ce mois de juin

La Suisse fête cette année ses 100 ans de présence diplomatique au Maroc. A cette occasion, le pays a préparé une série d’événements et de rencontres pour célébrer un centenaire d’une relation bilatérale qui s’inscrit sous le signe de la stabilité et de l’harmonie.

L’ambassade de Suisse au Maroc a lancé plusieurs partenariats avec des institutions marocaines pour célébrer cet anniversaire important né avec l’ouverture du premier consulat de Suisse au Maroc le 19 novembre 2021. Pour l’occasion, les 100 ans des relations suisso-marocaines ont été dotées d’un logo spécial qui a été révélé ce mardi 1er juin.

Mais la Suisse n’a pas attendu novembre pour célébrer son centenaire, puisque les célébrations débuteront officiellement à partir du 22 juin avec une rencontre qui, retracera grâce à deux historiens, un Suisse et un Marocain, les moments clé de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

De son côté, le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita est attendu pour une visite en Suisse courant juin qui comprendra la signature d’une déclaration conjointe pour encadrer et renforcer les échanges Maroc-Suisse. « Nous voulons ensemble donner un socle plus large à nos relations bilatérales pour les diversifier et les développer », a déclaré à ce propos Guillaume Scheurer, l’ambassadeur suisse au Maroc, lors d’une conférence de presse à Rabat.

L’ambassade de Suisse a par ailleurs prévu 7 conférences en collaboration avec l’Académie du Royaume et de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, autour de thématiques dans lesquelles le pays de la raclette est champion, notamment la question de l’innovation, une spécialité helvétique puisque le pays figure depuis 10 ans au top du classement des pays les plus innovant selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

A ce titre, ce sera le professeur suisso-marocain Rachid Guerraoui, un informaticien de renommée internationale qui donnera une conférence prévue le 24 juin sur l’intelligence artificielle. « La Suisse dispose d’un écosystème de formation, recherche et innovation de pointe qui contribue de manière active et responsable à la résolution de défis communs », a affirmé l’ambassadeur de Suisse.

Et d’ajouter que cet écosystème va être mis en avant grâce à un cycle de conférences intitulé « innovation et questions du temps présent ». Durant toute la durée des événement liés au centenaire des relations suisso-marocaines, la Suisse mettra en avant ses centres d’intérêts et sa stratégie sur plusieurs niveaux.

Ainsi, concernant les énergies renouvelables et le développement durable, l’ambassade compte organiser la semaine du film et documentaire à Rabat, Tanger, Casablanca et Agadir. La culture sera représentée par une pièce de théâtre, « les Physiciens », mise en scène par le dramaturge suisse Friedrich Durrenmatt. Elle sera jouée par une troupe de théâtre marocaine à Rabat ainsi que dans d’autres villes et une exposition de l’Université de Genève sera présentée à la villa des Arts de Casablanca.

Concernant l’économie, la Suisse présentera toutes les opportunités d’affaires pour les Marocains en Suisse notamment grâce à des cahiers spéciaux qui présenteront le savoir-faire suisse et les entreprises helvétiques.

Les relations économiques entre les deux pays ont déjà atteint un niveau appréciable et sont qualifiées de « bonnes ». Elles ont enregistré un pic en 2019 dans les échanges commerciaux qui ont atteint les 600 millions d’euros pour la première fois. Selon l’ambassadeur Guillaume Scheurer, les investissements suisses au Maroc se traduisent par près de 10.000 emplois et une cinquantaine d’entreprises suisses, faisant du Maroc son troisième partenaire commercial en Afrique.

La Suisse qui est présente diplomatiquement dans plusieurs pays d’Afrique même sans avoir énormément de ressortissants suisses dans ces pays là, souhaite renforcer sa présence sur le sol africain et a mis en place à cette occasion une stratégie pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord dans laquelle le Maroc joue une rôle prépondérant, en tant que pont vers le continent africain.