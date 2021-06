Maroc/Royaume-Uni: Aligner la relance post-covid avec les ODD

Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, et l’Ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin, réunis mardi à Rabat, ont convenu de collaborer davantage en matière d’alignement de la relance post-Covid avec les objectifs du développement durable (ODD).

L’alignement de la relance post-Covid, en particulier l’action du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, avec les ODD figure parmi les principaux sujets de collaboration retenus lors de la rencontre entre Mohamed Benchaâboun et Simon Martin, qui ont réaffirmé leur détermination à renforcer davantage les relations de coopération bilatérale entre les deux pays, ainsi que le partenariat en matière de lutte contre le réchauffement climatique, indique un communiqué du ministère.

Il s’agit également de la mobilisation du secteur financier marocain pour la mise en œuvre de la Contribution déterminée au niveau national (NDC) ainsi que de la coordination entre les deux pays en matière d’action climatique, ajoute la même source.

Lors de cette rencontre, ils ont passé en revue l’état de la coopération économique et commerciale bilatérale entre les deux pays. A cet égard, ils se sont félicités de l’entrée en vigueur, à partir du 1er janvier 2021, de l’Accord d’Association entre le Maroc et le Royaume-Uni, lequel Accord qui, au-delà de la préservation du partenariat existant entre les deux pays, devrait permettre de poser les bases d’une coopération plus forte et élargie entre les deux partenaires pour les années futures.

Cette rencontre a été l’occasion pour l’Ambassadeur Britannique de présenter les efforts du Royaume-Uni en matière de climat en tant que pays président de la prochaine Conférence des parties à la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (COP26), prévue à Glasgow en novembre 2021.

Pour sa part, Mohamed Benchaâboun a rappelé l’engagement fort du Maroc en faveur du climat et du développement durable, sous l’impulsion éclairée du Roi Mohammed VI.

Cet engagement, a-t-il soutenu, est concrétisé par les initiatives lancées dans plusieurs domaines ainsi que les réformes engagées à différents niveaux (institutionnel, réglementaire, financier, etc).

Cette rencontre s’est déroulée en présence Charlotte Beck, conseillère économique près l’Ambassade et Jenny Pierce, Chargée des affaires économiques et de politique extérieure près l’Ambassade.