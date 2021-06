AstraZeneca, le vaccin le plus utilisé et le plus précommandé dans le monde

A fin avril, environ un milliard de doses de vaccins anti-Covid avaient été administrées dans le monde, soit environ 13 doses pour 100 personnes. A ce jour, en un gros mois, le nombre de doses injectées dans le monde a doublé avec près de deux milliards (1 928 347 028 au 31 mai) de doses injectées. A fin mars 500 millions de vaccinations avaient été administrées dans le monde. On rappellera cependant que la plupart des vaccins nécessitent deux doses et que donc le nombre de personnes totalement vaccinées est inférieur au dit-chiffre. Mais cela reste tout de même une prouesse. En ce premier juin on recense 170 836 935 cas de coronavirus, 3 552 277 morts.

En un temps record, la planète est arrivé à « tourner» à un rythme d’injections de plus de 30 millions par jour alors qu’il y a une semaine seulement, on en était à une vingtaine de millions. Cependant, les sources étant nationales, il est tenu de les prendre avec précaution. C’est en Chine que la campagne est la plus massive, avec plus de 640 millions de doses distribuées (le pays compte 1,4 milliard d’habitants). Les Etats-Unis près de 300 millions de doses suivent, puis l’Union européenne, qui a eu vite fait de rattraper son retard initial avec près de 247 millions à ce jour. L’Inde second pays le plus peuplé du monde qui s’y est pris tard en est 216 millions en ce 1er juin, le Brésil second pays le plus mortifère après les Etats-Unis en est quant à lui à 67,7 millions juste devant le Royaume -Uni qui ne fait plus partie de l’UE avec près de 65 millions.

Mais qu’on se le dise, l’avancement des campagnes reste très variable selon les pays et les continents. Etre né quelque part en Afrique ou en Asie est une fatalité par rapport à celle d’avoir vu le jour ou vivre en Europe ou en Amérique du nord, d’où ce constat de taille : le manque de coopération et de solidarité avec les pays pauvres. Mais là n’est pas le sujet. On compte désormais 11 vaccins en service dans le monde, dont un seul à dose unique, celui récemment déployé par, Johnson & Johnson. Ce vaccin est actuellement utilisé aux États-Unis, Afrique du Sud, et dans certains pays européens tels que l’Italie et la Pologne. La France, l’Allemagne et les Pays-Bas ont également commencé ou vont l’utiliser. Au total, Johnson & Johnson devrait livrer 55 millions doses de vaccins à l’Union européenne d’ici fin juin.

C’est le vaccin d’Oxford-AstraZeneca qui est actuellement le plus utilisé dans le monde. Avec près de 3 milliards de doses commandées, le vaccin AstraZeneca est jusqu’alors le plus vaccin le plus vendu dans le monde (en Amérique du Nord et latine, en Europe de l’Ouest, en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est et en Océanie). A fin avril, 168 pays et territoires répartis sur les cinq continents administraient ce vaccin.

Viennent derrière AstraZeneca/Oxford (distribué dans 168 pays et territoires) selon les données de l’OMS, le vaccin américano-allemand Pfizer/BioNTech (administré dans au moins 97 pays), l’américain Moderna (au moins 46), chinois Sinopharm (au moins 45), le russe Spoutnik V (au moins 40) et l’américano-allemand Johnson & Johnson (au moins 29), les chinois Sinovac et CanSino sont administrés par respectivement, 30 et 20 pays, principalement en Asie et en Amérique du Sud.

Malgré son parcours plutôt chaotique -le vaccin AstraZeneca avait temporairement été suspendu dans plusieurs pays en raison d’effets secondaires suspectés-, le vaccin du laboratoire biopharmaceutique anglo-suédoise AstraZeneca baptisé AZD1222, reste de loin le plus précommandé du monde. L’Agence nationale de sécurité du médicament avait confirmé l’existence d’un risque « rare » de thrombose atypique associé à ce vaccin, tout en soulignant que sa balance bénéfice/risque, restait favorable. Le vaccin a été développé à l’origine à l’Institut Jenner de l’Université d’Oxford.

En avril 2020, les deux parties ont annoncé un partenariat qui a vu AstraZeneca prendre la responsabilité des essais, de la production, du marketing et de la logistique. La société a déclaré que le vaccin serait vendu au prix coutant. Le vaccin ne nécessite pas de stockage ultra-froid, ce qui le différencie de certains des autres vaccins disponibles. Par conséquent, AZD1222 est devenu particulièrement attractif pour les pays sans chaîne d’approvisionnement ultra-froid existante, ainsi que pour les pays en développement.

Le vaccin contre le Covid-19 d’AstraZeneca est efficace à 76% contre les cas symptomatiques, avait annoncé fin mars le laboratoire suédo-britannique qui avait révisé son taux de protection. Après une mise à jour de ses données issues d’un essai clinique aux Etats-Unis, au Pérou, et au Chili, les résultats de « l’analyse primaire des essais de phase III (du vaccin) aux Etats-Unis ont confirmé que (son) efficacité était cohérente » avec les données annoncées, avait affirmé AstraZeneca dans un communiqué, annonçant à l’occasion que l’efficacité de son vaccin était de 100% pour prévenir les cas graves de Covid-19.