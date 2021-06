Officiel: Carlo Ancelotti revient sur le banc du Real Madrid

L’Italien retrouve le Real Madrid après un premier passage entre 2013 et 2015 avec un point d’orgue la 10e Ligue des champions du club madrilène en 2014.

Carlo Ancelotti est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Le tacticien italien, âgé de 61 ans, arrive en provenance d’Everton et retrouve donc le vice-champion d’Espagne. Il a dirigé le Real Madrid durant deux saisons, entre 2013 et 2015, et est devenu l’entraîneur de la Décima, la 10e Ligue des champions du club madrilène. Avec lui à sa tête, l’équipe a de nouveau dominé l’Europe 12 ans après une victoire en finale à Lisbonne face à l’Atlético.

Ancelotti a gagné quatre titres avec le Real Madrid. En plus de la Ligue des Champions, il a soulevé lors de son premier exercice la Coupe du Roi en battant Barcelone en finale. Et lors de son second, il a soulevé deux nouveaux trophées: la Supercoupe d’Europe face à Séville et le Mondial des Clubs contre San Lorenzo.