La Bourse de Casablanca termine dans le vert

La Bourse de Casablanca a terminé mardi dans le vert, profitant notamment de la bonne tenue des secteurs « mines » et « industrie pharmaceutique ».

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a pris 0,42% à 12.165,07 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a progressé de 0,34% à 994,38 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a avancé, quant à lui, de 0,42% à 9.894,94 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris, pour sa part, 0,66% à 917,99 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,6% à 11.315,4 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est adjugé 0,51% à 10.407,88 points.

Le secteur « mines » a enregistré la meilleure performance de la journée en s’adjugeant 2,83%, suivi du secteur « Industrie pharmaceutique » qui a pris 1,84% et « Sylviculture et papier » (+1,48%). En revanche, « Sociétés de portefeuilles-Holdings » a cédé 2,72%, alors que « Chimie » et « Electricité » ont lâché respectivement 2,72% et 0,8%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 105,85 MDH, réalisé entièrement sur le marché central, alors que la capitalisation boursière a dépassé les 628,93 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par IB Maroc.com (3,99%), Sonasid (3,99%), Jet Contractors (3,98%), SMI (3,97%) et Managem (3,97%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (3,99%), Delta Holding (2,74%), S2M (2,24%), Maroc Leasing (1,99%) et Crédit du Maroc (1,08%).