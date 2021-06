Le Rap c’est désormais du passé pour Maître Gims

Game’s over ! « Il n’y aura pas de prochain album Sexion d’Assaut », c’est en tous cas ce qu’a affirmé Maître Gims lors d’une interview au sujet de la réédition de son album Le Fléau. Gims a fait en outre une autre annonce d’une grande importance pour la suite de sa carrière. Il tourne la page du rap

« Je sais qu’aujourd’hui, les gens ne m’attendent pas là, a-t-il expliqué. Je ne vais pas refaire un Stade de France avec un album 100 % rap. [Cet album] c’était une envie, et je suis content de l’avoir fait [mais] je ne pense plus re-rapper un jour, en vérité. Le son avec Nekfeu, je pense que c’est mon dernier couplet rap. Il n’y en aura plus ». Le groupe se reformera bel et bien sur scène, mais il n’y aura pas de nouvel album, Sexion d’Assaut n’offrira plus que ses anciens titres. Une douche froide pour les fans du groupe, qui auraient pu toutefois s’y attendre.

Nombreux sont ceux qui attendaient un album de reformation de la Sexion d’Assaut. Malheureusement pour eux, leur attente risque fort d’être vaine, Gims ayant annoncé qu’il arrêtait le rap ! Coup dur, donc pour les amateurs de la Sexion d’Assaut qui espéraient un album de reformation. Gims a en effet douché leurs espoirs en annonçant qu’il arrêtait. Le rappeur de 35 ans se concentrera désormais sur le chant. La fin d’une ère pour ses fans, qui ne pourront pas se consoler avec Le Retour des Rois, l’album maintes fois annoncé et finalement avorté de la Sexion d’Assaut, Gims s’étant peu à peu éloigné de ce genre musical au fil des albums au profit d’un son plus variété. Le retour des Rois fait donc pschit. « L’album ça fait longtemps qu’on a essayé de le faire, on a eu plein de galères juridiques, j’ai essayé de régler… C’est toujours une galère », a expliqué Gims. « Dans la vie, quand tu essaies de faire quelque chose maintes et maintes fois et que tu n’y arrives pas, que c’est compliqué, c’est un signe qu’il faut prendre au sérieux » a-t-il encore déclaré.

Et de s’en remettre au passé glorieux « Je pense qu’il ne faut pas toucher au sacré, L’apogée, c’est plus d’un million albums vendus, c’est une dinguerie, il faut plus toucher ». En effet, L’apogée porte son ADN. Sorti en 2012, l’ultime disque du groupe au complet s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires. Un héritage doublé en diamant que Gims souhaite par-dessus tout préserver.

Avant de devenir une star en posant sa voix puissante sur des chansons pop, Gims était perçu comme l’un des rappeurs les plus doués techniquement de sa génération. Avec Le Fléau, son dernier disque solo, il a souhaité revenir à ses premières amours en proposant des morceaux «100% rap», axés sur la performance et le débit ultra-rapide de figures de styles en tout genre. Alors qu’il vient de sortir la réédition du projet, les Vestiges du Fléau, il a pourtant confié mettre un terme à la dualité de styles qui aura marqué toute sa carrière jusqu’ici.