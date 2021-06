Revue de presse quotidienne de mercredi 2 juin 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi 2 juin 2021

L’Opinion

• Marché des changes (20-26 mai): Le dirham quasi-stable face au dollar. Le dirham est resté quasi-stable face au dollar américain et s’est déprécié de 0,21% vis-à-vis de l’euro durant la période allant du 20 au 26 mai 2021, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires. Au 21 mai 2021, l’encours des Avoirs officiels de réserve (AOR) s’est établi à 303,5 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 0,4% d’une semaine à l’autre et en progression de 5,6% en glissement annuel, précise la Banque centrale.

• Province d’Al Hoceima: Plus de 11 MDH pour 18 projets en milieu rural. Une enveloppe budgétaire globale de plus de 11,18 millions de dirhams (MDH) a été allouée à la réalisation de 18 projets dans la province d’Al Hoceima, dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural pour la période 2017-2021. Selon des données de la division de l’action sociale (DAS) à la province d’Al Hoceima, 16 des 18 projets programmés ont été achevés, tandis que les deux projets restants sont en cours de réalisation.

L’Economiste

• Enquête: transport public, la galère continue… Ils sont 46% à exprimer leur mécontentement dans le cadre de l’enquête « Market Insights » publiée par Marketphone, filiale du groupe Sunergia. Ainsi, sur un millier de Marocains, choisis de façon aléatoire, près de la moitié se disent plus ou moins insatisfaits. La majorité d’entre eux sont originaires de l’axe Casa Rabat. Malgré les efforts entrepris ces dernières années pour améliorer l’offre de transport public (nouvelles lignes de tram, bus neufs…), le taux d’insatisfaction y reste élevé (52%). Cet axe concentre l’essentiel de l’activité économique qui génère plus de déplacements vers les lieux de travail.

• Le Maroc déclare la guerre au plomb des peintures. L’utilisation du plomb dans la peinture est surveillée de près. La norme de l’Institut marocain de normalisation (Imanor) sur la teneur en plomb de la peinture devient obligatoire. Publiée au Bulletin officiel, elle fixe à 90 ppm la teneur maximale en plomb conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Dans une première étape, la norme cible la présence du plomb dans les peintures avant de s’appliquer également aux autres métaux lourds. Le plomb est une substance qui s’attaque à l’organisme humain, en particulier le cerveau, le foie, les reins et les os. Il est utilisé par certaines unités industrielles pour donner de la brillance à la peinture.

Le Matin

• Hausse de 22,3% des exportations à fin avril. Les échanges extérieurs signent leur reprise. À fin avril, les exportations du Royaume se sont envolées de 22,3% à 102,624 milliards de DH, tandis que les importations ont progressé de 10,7% à 165,391 milliards. Avec une amélioration de 5,9 points, le déficit commercial s’allège de 4,2%, soit -62,767 milliards de DH. Dans le détail, la hausse des exportations a concerné la plupart des secteurs. L’automobile vient en tête avec une nette accélération des ventes de 62,6% à 29,522 milliards de DH. Selon l’Office des changes, cette performance est attribuable à la nette progression des segments de la construction (+71,9%) et du câblage (+50,4%).

• Jeunes parlementaires de moins de 30 ans: le Maroc 55e avec un taux avoisinant 2,03%. La part mondiale des parlementaires âgés de moins de 30 ans a légèrement augmenté pour atteindre 2,6%, selon le dernier rapport de l’Union interparlementaire (UIP) intitulé « La représentation des jeunes dans les Parlements nationaux ». Quatrième du genre, le rapport se fonde sur les données de 2020 (les données présentées ont été arrêtées au 14 septembre 2020). À ce titre, le Maroc, dont les députés sont en fin de mandat, occupe le 55e rang dans ce classement avec 2,03% de parlementaires ayant cet âge, dont 62,5% sont des femmes, souligne le document. Un classement qui passe au 76e rang s’agissant des parlementaires de moins de 40 ans (soit 12,91%). Le pays recule même plus encore (au 82e rang) avec 24,56% de parlementaires de moins de 45 ans.

Libération

• BAM: Le crédit bancaire au secteur non financier progresse de 2,9% en avril. Le crédit bancaire au secteur non financier a progressé, en glissement annuel, de 2,9% en avril 2021 après 3,2% un mois auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Pour leur part, les crédits aux sociétés non financières privées ont augmenté de 2,1% en avril après 3,1% en mars dernier, alors que les prêts aux ménages ont évolué de 4,9% contre 4,2%, précise BAM dans une note sur ses indicateurs clés des statistiques monétaires du mois d’avril 2021.

• Le Maroc premier pays arabe et africain à présider le Forum international des transports. Le Maroc a succédé, vendredi, à l’Irlande à la présidence du Forum international des transports (FIT) pour le mandat 2021-2022, devenant le premier pays arabe et africain à accéder à cette position, s’est réjoui le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara. Le Maroc va œuvrer, au cours de sa présidence, à inscrire les questions intéressant l’Afrique dans ce domaine en tête de l’agenda et des décisions du FIT, a affirmé Amara au terme de sa participation à la clôture des travaux du Sommet du Forum, tenu du 17 au 28 mai exceptionnellement en format virtuel.

Al Bayane

• Explosion dans une unité industrielle à Mohammedia: 2 morts et un blessé léger. Deux personnes ont été tuées et une autre légèrement blessée dans une explosion survenue, lundi, dans une unité industrielle de pétrochimie à Mohammedia. Le Commandement régional de la Protection civile de Casablanca-Settat a précisé que l’accident est survenu vers 15h00 dans un réservoir d’acide chlorhydrique de la Société nationale d’électrolyse et de pétrochimie (SNEP) à Mohammedia, faisant deux morts et un blessé léger. Les deux victimes et l’ouvrier blessé étaient engagés dans une opération de soudage près du site de l’explosion, ajoutant que la personne blessée a été évacuée à l’hôpital Moulay Abdellah de Mohammedia pour recevoir les soins nécessaires, selon la même source.

• Sonasid prévoit un programme d’investissement de 120 MDH. Sonasid a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de 969 MDH au titre des trois premiers mois de 2021, en hausse de 54% par rapport au premier trimestre 2020, marqué par les effets de la crise sanitaire sur la demande. Par rapport à l’année 2019, la croissance du CA est de +5%, indique Sonasid dans un communiqué sur ses indicateurs financiers au T1-2021, relevant que la bonne performance du premier trimestre 2021, portée par des volumes de vente en progression de 43% par rapport à fin mars 2020 et de +7,5% par rapport à 2019, confirme la reprise observée depuis le mois de juin 2020. Pour ce qui est des investissements, Sonasid prévoit de déployer un programme d’investissement de 120 MDH, dont l’exécution se fera principalement au cours du second semestre 2021. Ces investissements seront essentiellement alloués au projet d’excellence opérationnelle et au développement de nouveaux produits.

Al Massae

• Le ministère public soumet les magistrats à une formation à la communication médiatique. Le ministère public a annoncé la reprise d’un programme, lancé en 2019, visant à doter les magistrats du parquet de mécanismes de communication en vue d’être en mesure d’élaborer des communiqués et de mener des interviews. Intervenant à l’occasion de la deuxième phase d’une session de formation au profit des porte-paroles des parquets, organisée par la présidence du Ministère public, le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, El Hassan Daki a affirmé que le monde est devenu très dépendant de l’information et de la communication eu égard au large recours aux nouvelles technologies, dans un contexte propice à la propagation de fausses informations.

Al Alam

• Les mosquées fermées bientôt réouvertes. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé lundi que SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a bien voulu donner Ses Hautes instructions pour la réouverture progressive des mosquées fermées, en coordination avec les autorités sanitaires et administratives. Un calendrier relatif à cette opération sera annoncé ultérieurement, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Révision des listes électorales générales: les nouvelles demandes d’inscription du 02 juin au 1er juillet La soumission des demandes des nouvelles inscriptions et de transfert d’inscription dans les listes électorales générales en prévision des prochaines élections aura lieu durant la période allant du 02 juin au 01 juillet 2021, a indiqué mardi un communiqué du ministre de l’Intérieur. Dans le cadre des préparatifs des prochaines élections générales des membres de la Chambre des représentants, des Conseils régionaux et des Conseils des communes et des arrondissements prévues le 08 septembre 2021, le ministre informe les citoyennes et citoyens qu’un arrêté publié dans le bulletin officiel du 17 mai 2021 fixe les dates et les délais de la révision des listes électorales générales.

Bayane Al Yaoum

• Interpellation de deux individus dangereux affiliés à « Daech » et s’activant près de Missour et Taza. Dans le cadre de la poursuite des efforts déployés pour faire face aux dangers d’extrémisme et aux menaces terroristes visant la sécurité du Royaume et la sûreté des citoyens, le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire, a interpellé mardi deux individus dangereux affiliés à « daech », s’activant aux douars Tamdafelt (Missour) et Béni Khellad (Taza). L’un des deux suspects, âgés de 24 et 37 ans, est un ancien détenu dans le cadre de la loi anti terroriste, après son retour de la scène syro-irakienne où il avait rejoint les rangs de cette organisation terroriste, indique un communiqué du BCIJ.

Rissalat Al Oumma

• Le Nouveau modèle de développement, une référence en termes d’idées, de propositions et de solutions envisageables (universitaire). Le rapport général de la Commission Spéciale sur le modèle de développement (CSMD), présenté à SM le Roi Mohammed VI, constitue une référence en termes d’idées, de propositions et de solutions envisageables, a affirmé El Hassan Abyaba, ancien ministre et universitaire. Abyaba, également président du centre Ibn Battouta des études et recherches stratégiques, a appelé à la concrétisation des idées et propositions incluses dans ce rapport, à travers l’adoption de nouvelles lois et la mise en place de programmes à portée sociale et économique, à même de répondre aux aspirations des citoyens, de faire face aux disparités sociales et régionales et de réaliser le développement territorial dans les régions du Maroc.

Assahra Al Maghribia

• La déclaration du président du gouvernement espagnol suscite une « grande surprise » (MAE). La réaction du président du gouvernement espagnol « rejetant la déclaration marocaine en la liant à la migration » suscite une « grande surprise », indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. « Le Maroc n’a pas l’habitude de s’engager dans des polémiques au sujet des déclarations de hauts responsables de pays étrangers. Toutefois, le commentaire de ce jour du président du gouvernement espagnol, rejetant la déclaration marocaine en la liant à la migration, suscite une grande surprise », souligne le ministère dans un communiqué.

Al Ahdath Al Maghribia

• L’Intérieur clarifie la situation des gardiens de véhicules. Le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, a indiqué que l’exploitation du service du stationnement des véhicules entre dans le cadre de l’occupation temporaire du domaine public régie par un ensemble de textes législatifs et réglementaires. En réponse à une question orale sur « l’absence d’un cadre réglementaire régissant la profession du gardiennage des voitures », Boutayeb a souligné que cette exploitation est régie notamment par la loi organique nº 113-14 relative aux communes qui octroie aux autorités locales et aux conseils locaux et à leurs présidents, chacun en ce qui le concerne, des compétences d’organisation et de contrôle du volet de l’occupation temporaire du domaine public de manière générale.