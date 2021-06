Climat: Le British Council lance la campagne mondiale "The Climate Connection"

En vue de faire face à l’urgence climatique dans la perspective du sommet de la COP26, prévu en novembre prochain à Glasgow, le British Council a annoncé le lancement d’une nouvelle campagne mondiale, « The Climate Connection » .

En ce sens, Kate Ewart-Biggs, directrice générale par intérim du centre britannique, a indiqué que « le British Council est fier de soutenir les objectifs de la COP26 visant à unir les peuples du monde entier pour lutter contre les changements climatiques ».

Citée dans un communiqué de British Council, Kate Ewart-Biggs, a assuré que « grâce à notre campagne Climate Connection, nous mettrons à profit notre expertise en éducation, en arts et en échanges culturels pour aider les gens de partout à trouver des solutions novatrices à la plus grande urgence mondiale à laquelle nous faisons face »,

En prévision de la COP26, le British Council cherche à relier les professionnels et les organisations de la culture, de l’éducation et de la langue anglaise à une série de programmes, de discussions et d’événements mondiaux à travers The Climate Connection, à pour sa part souligné Tony Reilly, directeur du BC au Maroc.

Selon lui, « cela comprend des ateliers gratuits pour les enseignants, des conférences et des balados sur le changement climatique, conçus pour accroître la sensibilisation aux défis environnementaux. Le Maroc est un leader mondial en matière d’environnement et les jeunes sont passionnés par ces questions. Nous espérons nous engager avec beaucoup d’entre eux à travers ce programme ».

A noter que la campagne « The Climate Connection » rassemblera des gens du monde entier pour partager leurs idées et leurs perspectives sur les changements climatiques, et pour chercher des solutions utilisant l’éducation, l’art et la culture, et la science.

Lancée dans la semaine précédant la Journée mondiale de l’environnement, célébrée le 5 Juin, la campagne offrira des conversations mondiales, des vitrines artistiques et scientifiques, des bourses universitaires, du financement, de la recherche et des opportunités de formation.