Ghaligate : Quand la justice espagnole "autorise" un criminel à fuir

Le chef des séparatistes du Polisario, qui a comparu ce mardi 1er juin devant l’Audience nationale espagnole, s’est vu soulagé de toute sanction malgré toutes les accusations qui pèsent sur lui (viol, séquestration, torture, enlèvement, génocide, torture …). La « justice espagnole » s’est contentée d’imposer à Ghali d’être localisé à un domicile et joignable sur un numéro de téléphone.

Comment peut-on demander cela à un individu ayant commis des crimes contre l’humanité ? Un criminel qui fuit d’un pays à un autre sous de fausses identités et qui peut quitter l’Espagne à l’instant même sans répondre de ses crimes. Et rien ne l’empêchera de le faire puisque son passeport ne lui a pas été retiré et il est toujours libre comme l’air.

Mais pas ses victimes qui sont toujours prisonniers de souvenirs atroces de leur tortionnaire. Ceux-là mêmes qui attendaient que justice soit faite dans un pays qui se dit démocratique et défenseur des droits de l’Homme. Malheureusement, l’Espagne aujourd’hui, à travers son gouvernement et sa justice, se veut le pays d’accueil des séparatistes du monde, voire même le protecteur de leurs intérêts, mais n’accepte pas en revanche que ses « partenaires » accueillent sur leur sol les chefs des Catalans qui appellent à l’indépendance de leur territoire. Étrange non ?

Procès de Brahim Ghali : Une vraie mascarade

Et quelle mascarade ! Alors que l’opinion publique nationale et internationale attendait de la fermeté, et surtout de l’impartialité, de la part de la justice espagnole dans le traitement du dossier de Ghali, le juge Santiago Pedraz a été d’une « clémence » sans précédent laissant la politique influencer son jugement.

Face à cette décision « politique« , le Club des Avocats au Maroc a considéré dans un communiqué que le procès de Ghali était « une vraie mascarade« . Dans un premier temps, le CAM rappelle la plainte qu’il a déposée à l’attention du procureur de la Rioja (lieu de la commission de l’infraction de Ghali). Se déclarant incompétent, le procureur a décidé de la renvoyer à l’Audience nationale.

Mais comme par hasard, et à la veille de l’audition de Ghali (soit le 31 mai), le juge Santiago Pedraz a annoncé, à travers les médias et non auprès des concernés, son refus d’enquêter dans l’affaire de la fausse identité de Ghali puisqu’il a estimé que les faits qui lui sont reprochés ne »font pas partie des crimes attribués à la compétence de cette cour » et que cette plainte doit être instruite par les tribunaux ordinaires.

« Le juge Santiago Pedraz a annoncé hier et avant son audition via les journaux sa décision de ne pas prendre aucune mesure conservatoire à l’encontre du chef du polisario » a déclaré le Club des avocats du Maroc dans un communiqué rendu public après la comparutionde Brahim Ghali.

Selon la même source, « les déclarations de ce juge sur la présomption d’innocence, le manque de preuves et la demande d’arrestation jugée excessive qui a défendu publiquement Ghali, nous laisse perplexes sur la partialité de ce juge et sa vraie fonction ( juge ou avocat) et nous démontre que les considérations politiques ont pris le dessus sur la procédure judiciaire« .

« M. Pedraz qui a insisté sur la présomption d’innocence de Ghali, qui trouve la demande d’arrestation excessive et qui trouve que les actes de tortures sont incertains, évite d’enquêter sur la plainte de L’ACAVITE qui concerne des centaines de victimes espagnoles et qui n’est pas frappée de prescription puisqu’il s’agit de crimes contre l’humanité. Cette plainte qui a disparue apparemment a été retrouvé par l’un des journalistes espagnols après une petite enquête. Elle a été pourtant enregistrée auprès de l’Audience nationale« , explique le club.

A cet effet, il a regretté la décision de la justice espagnole qu’il considère comme « complice puisqu’elle va permettre à Ghali de quitter le pays malgré les poursuites engagées à son encontre« .

Et ce n’est que le début puisque la suite de cette affaire sera décisive dans les relations de partenariat entre l’Espagne et le Maroc. D’ailleurs, la confiance du Royaume du Maroc envers son voisin ibérique a certainement été brisée après le complot flagrant du gouvernement espagnol à son encontre. Un gouvernement qui a bafoué en un clin d’œil les relations historiques d’amitié et de partenariat entre les deux pays voisins en contrepartie du gaz algérien.