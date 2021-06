Malgré l’allègement des restrictions au Maroc, le festival Oasis annule son édition 2021

Pour la deuxième année consécutive, le Festival Oasis n’aura pas lieu au Maroc, malgré l’allègement des restrictions, ont annoncé les organisateurs qui espèrent reprendre de plus belle lors de l’édition 2022.

Le festival phare de la musique électronique qui a lieu à Marrakech toutes les années depuis 2015 ne fera pas danser ses festivalier en 2021, tant que le danger du coronavirus plane toujours sur le Royaume. La prochaine édition aura normalement lieu du 16 au 18 septembre 2022.

« Nous avons le cœur brisé d’annoncer qu’Oasis 2021 n’ira pas de l’avant comme prévu. Nous sommes fiers de l’approche proactive du Maroc face à la crise et des progrès réalisés. Pourtant, il existe une grande incertitude quant à savoir comment et quand les événements vont revenir. Oasis est une production aux normes extrêmement élevées, et à l’heure actuelle, il n’y a pas suffisamment d’informations pour que nous puissions avancer de manière responsable avec un festival à part entière« , ont écrit les organisateurs dans un communiqué.

« Cela étant dit, nous restons optimistes et optimistes que les événements reviendront sous une forme ou une autre d’ici septembre, et nous examinons certaines options plus adaptables aux circonstances. Nous ne faisons aucune promesse, mais s’il devient sûr pour nous de nous rassembler et de danser ensemble plus tard cette année, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire de la magie », poursuit la même source.

Pour ce qui est des personnes qui ont déjà acheté leurs billets, le Festival précise dans son communiqué qu’il est possible soit de transférer son billet pour l’édition 2022 ou de demander un remboursement, avant le 15 juin 2021.

Lancé en 2015, Oasis Festival s’est depuis affirmé comme le premier festival de musiques électroniques en Afrique du Nord. Il accueille au Maroc les meilleurs DJs et producteurs planétaires et offre également un aperçu des talents de la région.

Son programme soigneusement concocté présente non seulement des stars internationales, mais également une profusion de vedettes locales et régionales, qui ont contribué à attirer l’attention du monde et d’un tout nouveau public sur la scène florissante locale.