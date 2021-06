Ghaligate : La décision du juge Pedraz, une nouvelle preuve de la complaisance de la justice espagnole

Après moult tergiversations, le chef des séparatistes du polisario, Brahim Ghali, a comparu ce mardi devant le juge du tribunal national, Santiago Pedraz, pour, à priori, répondre d’accusations de crime contre l’humanité.

La décision d’entendre Ghali est venue, comme beaucoup d’autres, à contre cœur, l’Espagne ne pouvant plus faire l’autruche devant des faits flagrants qui prouvent, si besoin, une totale complicité dans la présence, l’hospitalisation et le séjour en catimini du séparatiste sur ses terres.

Mais même acculée, la justice espagnole continue de faire dans la complaisance, en dépit d’une crise pleine et totale avec Rabat, qui, au-delà de l’homme lui-même, évoque «d’abord une histoire de confiance et de respect mutuel rompus entre le Maroc et l’Espagne, et un test pour la fiabilité du partenariat entre le Maroc et l’Espagne».

De toute évidence, la confiance, le respect et le partenariat avec le voisin, ne semblent pas constituer un souci pour Madrid qui continue de faire fi de tous ces principes pour protéger un sanguinaire, connu aussi et pendant longtemps, pour être un «anti espagnol» invétéré.

Ne pouvant vraisemblablement pas faire autrement, le juge Santiago Pedraz, qui a commencé par rejeter une demande d’enquête pour «falsification de documents» à l’encontre de Ghali, a fini (contraint) par le citer à comparaître, mais en lui garantissant toutes les conditions de confort et de, il faut dire le mot, impunité.

Un juge bienveillant

Entendu par visioconférence car «ne pouvant pas déplacer», même si de source très proches du dossier, il se porte très bien, Ghali s’est vu offrir toute la latitude d’étaler son tissu de mensonges et de se poser en victime, bénéficiant en cela de toute la patience et l’indulgence du juge.

Il faut rappeler, et à juste titre, que ce dernier avait fait part déjà à la veille du procès, de sa décision de «ne prendre aucune mesure conservatoire à l’encontre du chef du Polisario».

Estimant que les accusations ne sont pas corroborées par des preuves solides, et que Ghali «a fait l’effort de répondre en dépit de son état de santé (?)», Pedraz a rejeté, pour la deuxième fois, les mesures conservatoires demandées par l’accusation.

Pour résumer, Ghali dont le passeport n’a pas été retiré, peut quitter l’Espagne à tout moment, rejoindre l’Algérie et se soustraire ainsi à la justice, qui le laisse faire, voire l’aide à le faire. Tout ce qui lui est demandé, c’est une adresse et un numéro de téléphone !

Dans ce simulacre de procès, par lequel Madrid entendait «prouver sa neutralité», une seule chose est sûre, c’est que la mauvaise foi et la perfidie n’ont pas de limites.

Car, ne se contentant pas de protéger le mis en cause, le juge va jusqu’à prendre sa défense, dans une violation manifeste aux principes d’impartialité auxquels est tenu un magistrat.

«Dans la présente affaire, aucun risque de fuite ne peut être apprécié. Il n’y a aucun élément de preuve permettant d’apprécier que la personne faisant l’objet de l’enquête peut ou veut se soustraire à l’action de la justice, d’autant plus que dès qu’elle en a eu connaissance des faits enquêtés, il a été personne dans l’affaire et a accepté la pratique de sa déclaration, même au vu de l’état de santé dans lequel il se trouve, ce qui aurait permis à sa défense de demander le report de la déclaration», a-t-il déclaré dans son ordre.

Le Club des avocats dénonce

Réagissant à chaud à cette décision de Santiago Pedraz, le Club des avocats du Maroc a dénoncé une «mascarade».

«Les déclarations de ce juge sur la présomption d’innocence, le manque de preuves et la demande d’arrestation jugée excessive qui a défendu publiquement Ghali, nous laisse perplexe sur la partialité de ce juge (et sur sa vraie fonction juge ou avocat) et nous démontre que les considérations politiques ont pris le dessus sur la procédure judiciaire», fait noter un communiqué du Club.

Il a également déploré «cette décision de la justice espagnole que nous considérons comme complice, puisqu’elle va permettre à Ghali de quitter le pays malgré les poursuites engagés à son encontre».

Pour rappel, deux (principales) plaintes pèsent contre Ghali. La première présentée par le militant sahraoui Fadel Breica pour crime contre l’humanité, où il affirme avoir subi des tortures dans les camps de réfugiés deTindouf en Algérie.

La seconde pour les crimes de génocide associés aux crimes de meurtre, de blessures, de détention illégale, de terrorisme, de torture et de disparitions a, été déposée en 2008 par l’Association sahraouie pour la défense des droits de l’homme (Asadeh). Elle avait été classée, dans un premier temps, faute de moyens pour consolider une commission rogatoire, mais réactivée par la suite après l’enquête ayant prouvé la présence en Espagne du leader du front séparatiste.