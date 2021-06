Coronavirus : L’OMS va renommer les variants avec des lettres grecques pour éviter les stigmatisations

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé un système de dénomination pour les variants du coronavirus en utilisant des lettres de l’alphabet grec, afin d’éviter toute stigmatisation.

L’idée est d’avoir des noms « faciles à prononcer et à retenir », mais aussi d’éviter que le grand public et les médias utilisent des appellations « stigmatisantes et discriminatoires » faisant référence au lieu où les premiers cas de variant ont été détectés, a expliqué l’OMS dans un communiqué publié lundi 31 mai.

Ainsi, le variant B.1.1.7, d’abord identifié au Royaume-Uni, a été baptisé Alpha; le B.1.351, identifié pour la première fois en Afrique du Sud, devient Beta; et le variant P.1, détecté au Brésil, Gamma. L’OMS a donné deux noms différents aux sous-lignées distinctes du variant B.1.617, qui a ravagé l’Inde et s’est étendu à des dizaines de pays: B.1.617.2 devient ainsi Delta, et B.1.617.1 devient Kappa.

Les chercheurs ont appelé à un autre système de dénomination pour les variantes de coronavirus depuis un certain temps, affirmant que les noms scientifiques sont difficiles à prononcer, ce qui a conduit de nombreuses personnes à se référer aux variantes par des noms géographiques tels que «le variant indien».

Les systèmes établis pour la dénomination et le suivi des lignées génétiques du coronavirus resteront utilisées par des scientifiques et de la recherche scientifique, car ils « transmettent des informations scientifiques importantes », l’OMS a annoncé dans un communiqué de presse le 31 mai. Mais les nouvelles étiquettes à base de alphabet grecs «aideront à la discussion publique», a tweeté Maria Van Kerkhove, responsable technique Covid-19 pour l’OMS.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a appelé au lancement cette année de négociations sur un traité international pour renforcer la préparation à une pandémie, dans le cadre des réformes radicales envisagées par les États membres.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré à son assemblée ministérielle annuelle que l’agence des Nations Unies était confrontée à un « défi sérieux » pour maintenir sa réponse Covid-19 au niveau actuel et nécessitait un financement durable et flexible.