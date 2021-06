Révision des listes électorales générales: Les demandes d'inscription et de transfert d'inscription, du 02 juin au 1er juillet

La soumission des demandes des nouvelles inscriptions et de transfert d’inscription dans les listes électorales générales en prévision des prochaines élections aura lieu durant la période allant du 02 juin au 01 juillet 2021, a indiqué mardi un communiqué du ministre de l’Intérieur.

Dans le cadre des préparatifs des prochaines élections générales des membres de la Chambre des représentants, des Conseils régionaux et des Conseils des communes et des arrondissements prévues le 08 septembre 2021, le ministre informe les citoyennes et citoyens qu’un arrêté publié dans le bulletin officiel du 17 mai 2021 fixe les dates et les délais de la révision des listes électorales générales.

En vertu de cet arrêté, la période de soumission des nouvelles demandes d’inscription et de celles de transfert d’inscription dans lesdites listes, fixée à 30 jours, démarrera le mercredi 02 juin 2021 pour prendre fin le 01 juillet 2021, précise le communiqué.

Les citoyennes et citoyens, notamment les jeunes non inscrits sur les listes actuelles, âgés de 18 ans ou qui atteindront cet âge à la date de la tenue des élections (08 septembre 2021) et répondant aux conditions légales sont appelés à présenter leurs demandes auprès des bureaux de l’autorité administrative locale la plus proche de leur lieu de résidence ou à travers le site électronique dédié aux listes électorales générales « www.listeselectorales.ma ».

Les électrices et électeurs inscrits sur les listes actuelles et qui ont changé leurs lieux de résidence, doivent présenter, durant la même période (du 02 juin au 01 juillet), les demandes de transfert de leurs inscriptions à la commune ou arrondissement où ils ont élu domicile, rappelle le ministre.

S’agissant des électrices et électeurs qui ont changé leurs lieux de résidence au sein de la même commune ou arrondissement, ils sont tenus d’informer, durant la même période, l’autorité administrative locale de leurs nouvelles adresses afin de les mettre à jour sur la liste électorale de la commune ou de l’arrondissement concernés, ajoute la même source.

Les commissions administratives se réuniront entre le 02 et le 08 juillet 2021 pour étudier et statuer sur les nouvelles demandes d’inscription et celles de transfert d’inscription, ainsi que pour corriger les éventuelles erreurs dans les listes actuelles et procéder aux radiations légales.

Afin que les électrices et électeurs puissent prendre connaissance des résultats des délibérations desdites commissions, poursuit le communiqué, les tableaux rectificatifs comportant leurs décisions seront disponibles dans les bureaux de l’autorité administrative locale, des services de la commune ou de l’arrondissement durant la période allant du 09 au 15 juillet 2021.

Durant cette même période, toute personne dont la demande d’inscription ou de transfert d’inscription a été rejetée ou dont le nom a été radié de la liste électorale où elle est inscrite pourra présenter un recours devant le tribunal compétent qui doit rendre sa décision dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de la présentation de ce recours, souligne le ministre. Les listes électorales générales seront définitivement arrêtées dans toutes les communes et les arrondissements à la date du 30 juillet 2021, conclut le communiqué.