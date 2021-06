Copa America : Sous le feu des critiques, le Brésil pourrait également renoncer à accueillir la compétition

Le tournoi de football rassemble des équipes de pays d’Amérique du Sud et devrait attirer des milliers de personnes dans le pays, y compris des joueurs, des entraîneurs et des supporters, bien que les matchs soient fermés au public.

L’annonce du choix du Brésil pour accueillir la compétition a été faite lundi matin par la Conmebol. Malgré cela, le ministre de la Maison civile, Luiz Eduardo Ramos, a déclaré qu’il n’y avait toujours pas de confirmation que le pays accueillera la Copa America. Selon lui, la décision sera annoncée dans quelques heures.

De nombreux gouvernements d’État, comme celui de São Paulo, ont dans un premier temps décidé de ne pas s’opposer à la réalisation des jeux, tant que les règles sanitaires en vigueur sont respectées. Mais la pression est forte et certains gouverneurs s’y sont déjà opposés, comme ceux de Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rio Grande do Sul et Bahia.

Par ailleurs, des membres de l’opposition annonçant vouloir saisir la Cour suprême pour faire annuler le tournoi. « L’Argentine a refusé la Copa America en raison de l’aggravation de la pandémie. Là-bas, le nombre moyen de décès au cours des sept derniers jours a été de 470 personnes… Ici, il a été de 1 844. Quatre fois plus. Voilà à quoi ressemble un gouvernement assassin », a réagi Marcelo Freixo, député d’opposition du Parti socialisme et liberté (gauche) sur Twitter.