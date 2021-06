Béni Mellal fête Aya Aguerjout, médaillée d’or des olympiades panafricaines des mathématiques

L’élève Aya Aguerjout a remporté la médaille d’or de la 28ème édition des Olympiades panafricaines des mathématiques, tenue à distance les 23 et 24 mai par la Tunisie. Pour célébrer cette nouvelle merformance d’Aya, et de l’ensemble de l’équipe marocaine à ces olympiades, une cérémonie a été organisée lundi par la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra.

Présidée par le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil, en présence de plusieurs autorités civiles et militaires, la cérémonie a été l’occasion de mettre en avant les résultats honorables de l’équipe marocaine (3 filles et 3 garçons) qui a remporté la médaille d’or lors de cette édition en totalisant 178 points, mais aussi d’attribuer le titre de « Reine africaine des mathématiques » à Aya Aguerjout.

Pour Khatib El Hebil, le sacre de Aya « reine africaine des maths » qui a occupé la première place du classement féminin des olympiades panafricaines de mathématiques, constitue une fierté pour l’ensemble du peuple marocain.

Il a tenu à l’occasion à féliciter les parents de Aya et ses enseignants ainsi que l’ensemble des acteurs du système éducatif de la région Béni Mellal-Khénifra pour cette importante réalisation, appelant à cet égard à consolider ces acquis en déployant plus d’efforts et en fournissant tous les moyens aux élèves de la région pour réaliser de bons résultats scolaires.

De son côté, le président de l’Université Sultan Moulay Slimane, s’est dit honoré de voir une élève de la région remporter ce fameux titre, rappelant la disposition de l’USMS à accompagner cette élève dans son parcours et à travers elle encourager l’excellence prônée par l’USMS qui bientôt s’inscrira dans une nouvelle dynamique à travers le lancement du cycle bachelor.

Pour rappel, Aya Aguerjout, qui poursuit ses études en sciences mathématiques-Baccalauréat international Option Français, au lycée technique Mohammed V de Béni Mellal, a décroché plusieurs prix au niveau national et international en mathématiques.