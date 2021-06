EN : Les Lions de l'Atlas se préparent activement pour les matchs amicaux

Les Lions de l’Atlas sont presque au complet. Nombreux joueurs convoqués pour prendre part aux matchs amicaux ont entamé, lundi, au complexe Mohammed VI de football, le stage de préparation pour affronter le Ghana et au Burkina Faso les 08 et 12 juin 2021 au complexe Sportif Prince Moulay Abdelah de Rabat.

Arrivés dimanche, les joueurs de la sélection marocaine ont effectué les tests de dépistage contre le coronavirus, qui se sont tous avérés négatifs et ont ainsi pris part à la première séance d’entraînement et décrassage, lundi après-midi qui a duré une soixantaine de minutes lors de laquelle l’accent a été mis sur l’aspect physique.

Cette séance a connu la participation du trio du FC Séville, Munir El Haddadi, Yassine Bounou et Youssef En-Nesyri, mais également celle de Nayef Aguerd, Adel Taarabt, Zakaria Aboukhlal, Salim Amallah, Jawad El Yamiq ou encore la nouvelle recrue de Vahid, le joueur des Queen Park Rangers, Ilias Chair.

Les joueurs du Wydad et du Raja qui ont disputé dimanche des rencontres de la Botola, respectivement contre le FUS de Rabat et l’AS FAR, ont rejoint le camp d’entraînement lundi.

Le nouveau champion d’Europe avec Chelsea, Hakim Ziyech devrait rejoindre ses camarades ce mardi dans la journée, tandis qu’Achraf Hakimi est déjà sur les lieux.

Vahid Halilhodzic a convoqué 26 joueurs pour lesdits matchs, en amical face au Ghana et le Burkina Faso, le 8 et le 12 juin respectivement. Ces rencontres devraient préparer les Lions de l’Atlas pour les éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA 2022, qui ont été reportés à septembre.

Il y a deux mois, ils ont scellé leur qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun sans perdre de match alors qu’ils terminaient devant la Mauritanie, le Burundi et la République centrafricaine dans leur groupe.