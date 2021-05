Allégement des restrictions au Maroc: les décisions gouvernementales

A partir du mardi 1er juin, au regard de l’amélioration de la situation sanitaire, la «campagne nationale de vaccination contre le coronavirus (Covid-19) » qui va bon train et des résultats positifs quant aux infections de Dame Covid, le gouvernement a décidé d’alléger les mesures en conséquences.

En effet, un communiqué du gouvernement a déclaré que ces mesures permettaient notamment de lever les restrictions suivantes à savoir organiser des rassemblements et des activités dans des espaces fermés pour moins de 50 personnes. A compter de ce mardi également, il a été décidé d’octroyer même autorisation dans les espaces ouverts ou open-space, mais pour 100 personnes seulement et pas plus. Auquel cas où le nombre de participants est supérieur, une autorisation dûment accordée par les autorités locales sera nécessaire.

Les moyens de transport publics ne sont pas en reste et désormais leur charge est permise jusqu’à 75% de leur capacité en passagers, au lieu des 50% actuellement. Bonne nouvelle également pour la culture, puisqu’il a été décidé la réouverture des centres culturels, des musées, des monuments historiques des théâtres, des salles de cinéma, sans pour autant dépasser 50% du taux de remplissage pour ce qui est de la capacité d’accueil de ces espaces.

Pour les célébrations et autres, les salles de fêtes pourront fonctionner dans la limite de 50% de leur capacité qui sera de, 100 personnes présentes en même temps sans plus. Estivants à vos maillots, la réouverture des plages et des piscines publiques, dans le respect de la distanciation physique est prévu dans le communiqué. Les piscines ne pourront pas dépasser toutefois les 50% de leurs capacités. Ces décisions interviennent après celle de la réouverture progressive des mosquées, annoncée aujourd’hui même.