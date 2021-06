Espagne : le paso doble désespéré de Pedro Sanchez

La fuite en avant du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui s’est prononcé peu après la diffusion ce lundi 31 mai de la Déclaration du ministère marocain des Affaires étrangères, au sujet de la crise maroco-espagnole a eu vite fait de trouver un point d’arrêt par la réponse du département de Nasser Bourita.

“L’Espagne conçoit ses relations avec le Maroc d’un point de vue stratégique et il n’y a pas de meilleur ou de plus grand allié que l’Espagne pour le Maroc”, a-t-il déclaré, lors d’une point de presse qu’il a tenu avec son homologue polonais, Mateusz Morawiecki dans le cadre du XIIIe Sommet hispano-polonais, qui s’est tenu à Madrid.

Un leitmotiv du chef du gouvernement espagnol qui rappelle la sortie du 24 mai, à Bruxelles, où il a prétendu que “ l’Espagne était le meilleur allié du Maroc pour défendre ses intérêts auprès de l’Union européenne”. De ce côté-ci de la rive, on va dire que le Royaume du Maroc sait défendre ses intérêts tout seul comme un grand et il n’a nullement besoin d’un Sanchez ou d’un autre pour le faire à sa place. Des discours de ce genre sont, comme bien dit dans le premier communiqué de ce lundi du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et Marocains résidant à l’étranger, de « ceux-là mêmes qui, dans le confort de leurs réflexes dépassés, continuent de voir le Maroc avec des perspectives anachroniques, sans renoncer aux relents d’archaïsme hérités du passé ».

Aujourd’hui on n’est plus dans le legs colonial, la vassalisation n’est plus, n’en déplaise à Pedro Sanchez. La relation entre pays par ces temps modernes, est du gagnant-gagnant, sinon c’est du perdant-perdant. C’est aussi simple que ça. Rien n’est gratuit, je te donne pour service rendu et l’état d’âme n’a pas lieu d’être que ce soit en politique, en économie ou en un autre domaine. Dans le cas même où on rendrait à Pedro ce qui appartient à Sanchez, quels sont les intérêts marocains qu’il peut bien défendre auprès de l’Union Européenne ? Va-t-il défendre la tomate marocaine, la pastèque, le phosphate, le poisson, le cannabis… que peut bien-t-il plaider dans la cause marocaine ? L’UE n’est qu’un marché comme l’est la Chine, la Russie, l’Amérique du nord, centrale, du Sud, l’Inde, l’Australie, l’Afrique… bref, c’est au plus offrant et en fonction de l’offre et de la demande et ni Sanchez ni un autre n’ont à imposer leur diktat ou chantage au Maroc.

En réalité Pedro Sanchez est comme un poisson pris dans un filet hors de l’eau, il frétille. L’Exécutif espagnol en l’état a énormément de problèmes et celui de la gouvernance en est un crucial. Actuellement Pedro Sanchez doit faire face à des soucis avec sa propre justice, le Ghaligate d’abord, créé à l’insu de son plein gré et la grâce ou le pardon à l’encontre serait-on tenté de dire, des opposants catalans pour éteindre un feu qui lui en coûte. Ce souci catalan est l’image même du paradoxe de la politique espagnole. D’un côté on défend le séparatisme du polisario et de l’autre on combat celui, catalan à l’intérieur du pays même. Et ce n’est là que la partie visible d’un iceberg bien plus fatal que celui sur la route du Titanic.

Jamais une gauche espagnole (socialiste) au pouvoir n’a été aussi maladroite que celle menée par Pedro Sanchez et l’actuelle présidente du parti socialiste espagnol, Cristina Narbona ou Madame Josep Borrel puisqu’elle est couple depuis vingt ans avec le catalan et haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui ô paradoxe est un fervent défenseur de l’unité espagnole et est en charge de la politique migratoire européenne. Suivez d’autres regards, c’est ce triumvirat qui mène le paso doble en Espagne.

Aujourd’hui, Pedro Sanchez veut bien faire bonne figure aussi s’accroche-t-il à n’importe quelle bouée pour peu qu’elle le mène à Tarajal afin d’y trouver une herméticité politique. Mais le peuple espagnol n’est pas dupe et les vents sont en train de tourner. La région de Madrid est là pour le lui rappeler à chaque jour que Dieu fait de la petitesse de son aura. Mais il n’est pas que Madrid, l’Andalousie et autres régions lui font également des clins d’œil bien peu complices, et ce n’est pas prêt d’être terminé. Pedro Sanchez dans sa chute emporte avec lui les illusions de ceux à qui l’ont porté là où il n’avait pas à être.