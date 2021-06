Ghaligate ou le déni de justice d’un procès clos avant d’être ouvert

Mohamed Aujjar, ancien ministre de la justice du Maroc; Khalihenna Ould Errachid, président du Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes (CORCAS); et Ahmed Herzenni, ancien président du Conseil consultatif des droits de l’homme (CCDH) ont signé une tribune dimanche soir, dans le journal espagnol « La Razon » intitulée « Ghaligate ou le déni de justice».

En effet pour ces trois sommités, « c’est purement et simplement un déni de justice » au regard de la bienveillante attitude dont ce criminel bénéficie de la part de l’Exécutif espagnol et que lui accorde la justice espagnole, qui plus est, s’en est pris à des citoyens espagnols. Et les victimes alors ? s’interrogent-ils sur cette « indulgence dont fait montre la justice espagnole, qui trahit un véritable renversement de valeurs, à l’encontre de victimes qui ont porté à la connaissance de la justice les actes illégaux et répréhensibles dont ils ont été l’objet ».

Ils doivent certainement penser que c’est le monde à l’envers, lorsqu’ils jouissent enfin de la perspective palpable de voir leur bourreau s’expliquer devant la justice et que cette même justice les empêche d’obtenir leur droit. L’indulgence manifestée par la justice espagnole, à travers ses petits arrangements avec les biens précieux de Brahim Ghali, trahit un véritable investissement de valeurs. La Justice espagnole, en a fait fi du respect de la légalité dont elle est gardienne, indiquent les auteurs de cette tribune. Ils reprochent notamment à cette « justice espagnole» qu’ils respectent et ses comportements qu’ils réprouvent, « la facilité avec laquelle le dénommé Brahim Ghali est ménagé et ses victimes ignorées ».

Accusé de deux viols, de détention arbitraire, de torture, de terrorisme et de crimes contre l’humanité, par des ressortissants espagnols et des associations et familles de victimes, le dénommé Ghali est à peine « invité » par la justice espagnole à se présenter devant le juge et dans le cas où son état de santé le permet, déplorent Aujjar, Ould Errachid et Herzenni. Le séparatiste pourra donc faire sa déclaration devant le juge, dans le confort de sa suite VIP à l’hôpital de Logrono, où il est arrivé d’Algérie en jet privé et sous bonne escorte.

La comparaison entre le traitement réservé en 2011 par la justice américaine à l’ancien président du Fonds monétaire international, ou par la justice britannique en 1998 à l’ancien président chilien Augusto Pinochet, révèle un écart abyssal avec l’indulgence judiciaire accordée par les Espagnols à Brahim Ghali. Tout justiciable, à sa place, aurait été alors incarcéré, avec un dispositif de sécurité à la mesure des moyens d’évasion dont il dispose. C’est, d’ailleurs, ce type de discrimination, savante et argumentée, qui avait inspiré naguère Jean de La Fontaine avec cet aphorisme cinglant, dans “Les animaux malades de la peste“ : « Selon que vous serez puissant ou misérable / Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir » précise encore La Razon.

Et les signataires de la tribune de s’interroger sur l’attitude de l’Exécutif et de la justice Espagne qui aux petits soins envers un criminel jusque dans les moindres détails, tout en ignorant les droits les plus élémentaires de ses victimes sur le refus du juge d’instruction de prescrire des mesures restrictives concernant sa liberté de mouvement sachant en cela que Ghali a, à sa disposition, un jet privé, un passeport diplomatique et des faussaires d’identité, sans parler de fonds illimités et de complicité même dans l’Etat espagnol lui-même.

Tout cet entrain de la part du parquet suppose tout simplement que le juge a clos formellement une affaire qui a déjà été enterrée avant même son ouverture. Une affaire qui, en fait, aurait déjà été close sans la persévérance des victimes. Il semble que Ghali soit convaincu que ses protecteurs feront tout ce qu’il faut pour rejeter leurs victimes et faire taire leurs griefs, en les ignorant simplement ou en déclarant le cas de mort clinique. Mort par inadmissibilité ! Et les signataires de s’adresser à l’entité judiciaire espagnole : « Que vous vous forciez à ne pas agir ou que vous décidiez de faire semblant de réagir sans le faire, c’est exactement la même chose : c’est un déni de justice ».

Il ne faut pas beaucoup de scepticisme poursuit la tribune dans La Razon pour douter sérieusement qu’une simple visioconférence puisse déclencher un procès dans l’affaire Ghali. C’est une vitrine, pour cacher que ce qui se prépare n’est pas la poursuite de Ghali, mais bien le contraire : son blanchiment judiciaire et sa disculpation judiciaire. C’est une chose de revendiquer l’indépendance du pouvoir judiciaire et une autre de démontrer son impartialité. De par sa gravité, son ampleur, sa symbolique et ses victimes, l’affaire Ghali est une opportunité qui ne sera plus présentée aux tribunaux espagnols pour démontrer son indépendance et son impartialité. Quand l’indulgence devient permissivité et quand tolérer n’est pas juger, on assiste à un meurtre extrajudiciaire des droits et des souffrances des victimes. Ces dernières n’y trouveront même pas de sens pour se consoler. Ghali va récupérer sa cachette criminelle à travers un souterrain légal qui tente de s’établir en se croyant hors de vue, grâce à une indulgence judiciaire qui n’est que le bénéfice précaire d’un silence complice de l’Exécutif espagnol voire même d’un dictat.