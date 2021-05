Bourse de Casablanca: Clôture le mois en baisse

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges en baisse lundi, au terme d’une séance marquée par la publication des derniers résultats trimestriels.

L’indice Masi a ainsi abandonné 0,4% à 12.114,46 points et le MSI20 a diminué de 0,47% à 990,97 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est replié de 0,42% à 9.853,92 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a fini sur une baisse de 0,39% à 11.247,93 points et le FTSE Morocco All-Liquid a reculé de 0,52% à 10.355,25 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a perdu, quant à lui, 0,73% à 912 points.

Sur le plan sectoriel, la cote a vu 9 indices finir en territoire négatif, contre 10 dans le vert, alors que 5 sont restés stables.

Suite à la forte baisse du titre de Société des Boissons du Maroc (-3,7%) et d’Oulmès, le secteur « Boissons » (-3,2%) a été en tête des perdants.

Le secteur « Sylviculture et Papier » a abandonné 1,46%, affaibli par son unique titre Med Paper.

L’indice des « Matériels, Logiciels et Services informatiques » a perdu 1,29%, celui de l' »Agroalimentaire/production » 1,01% et celui « Banques » 1,01%.

Du côté des gagnants, le secteur « Services aux collectivités » a avancé de 3,09%, porté par son unique Titre Lydec. La société a fait état d’un chiffre d’affaires de plus de 1,64 milliard de dirhams (MMDH) au titre du premier trimestre 2021, en baisse de 2,4% par rapport à la même période de l’année précédente.

Le secteur des « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » a pris 2,33%, « Participation et promotion immobilières » a progressé de 2,22%, « Industrie pharmaceutique » de 1,85% et « Loisirs et Hôtels » de 1,72%.

Moyen, le volume global des échanges de titres s’est chiffré à 66,77 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central. Par valeurs, Itissalat Al-Maghrib a drainé 12,57 MDH, Taqa Morocco 11,88 MDH et Douja Prom Addoha 10,52 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 626,2 MMDH.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Sonasid (+3,99% à 478,1 DH), Delattre Levivier Maroc (+3,99% à 38,32 DH), Jet Contractors (+3,99% à 236,05 DH), Salafin (+3,98% à 597,9 DH) et Douja Prom Addoha (+3,89% à 8,02 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par M2M Group (-3,72% à 905 DH), Société des Boissons du Maroc (-3,7% à 2.550 DH), Fenie Brossette (-3,15% à 59,55 DH), Microdata (-3,13% à 657 DH) et IB Maroc.com (-3,03% à 29,09 DH).