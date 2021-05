Maroc-Israël: Des liaisons aériennes attendues pour cet été

Alors que les vols directs reliant le Maroc et Israël devaient être organisés peu après le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, la mise en place de cette ligne directe n’a toujours pas eu lieu mais devrait s’ouvrir pour cette saison estivale.

Les liaisons aériennes entre le Maroc et Israël devraient être ouvertes en juillet selon des sources israéliennes. Cette ligne directe a néanmoins pris beaucoup de retard principalement à cause de l’épidémie du coronavirus.

Selon des sources israéliennes, il n’y aurait toujours pas d’accord entre les deux pays sur les visas pour les voyageurs mais le Maroc serait la destination la plus proche à trouver un arrangement à ce stade. Ainsi, des vols vers Marrakech sont en train d’être préparés en vue de la saison estivale 2021, avec des vols prévus dès juillet.

Les compagnies aériennes avaient déjà affirmé être prêtes à ouvrir des liaisons aériennes directes vers le Maroc notamment vers Rabat et Casablanca avec au moins un vol par jour pur certaines compagnies et 20 vols par semaines pour d’autres, mais les retards enregistrés reviennent non seulement à la situation sanitaire mais aussi à la bureaucratie et la mise en place de conditions sécuritaires, techniques et logistiques.

Alors que les vols devaient être ouverts vers avril, selon une déclaration du chargé d’affaires israélien à Rabat, cette officialisation de l’ouverture d’une ligne direct Maroc-Israel a été retardée pour après Ramadan.

Des raisons sanitaires entrent en jeu car pour entrer sur le territoire marocain, les touristes doivent présenter des tests négatifs au coronavirus et provenir d’un pays où la pandémie n’est pas trop répandue.

Le Maroc a fermé ses frontières aériennes à un total de 54 pays dans le monde et la réouverture des liaisons aériennes ne se fera que progressivement selon la situation sanitaire.

A noter que la récente situation de tensions avec la Palestine qui a débuté à la fin du mois de Ramadan, et qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui a sûrement influencé la décision de continuer à reporter l’ouverture des liaisons aériennes.