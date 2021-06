Revue de presse quotidienne de mardi 1er juin 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi 1er juin 2021

L’Opinion

• Plus de 700 MDH mobilisés pour améliorer l’attractivité du port d’Al Hoceima. L’Agence nationale des ports (ANP) a alloué, entre 2015 et 2021, plus de 700 millions de dirhams (MDH) pour améliorer l’attractivité et les services du port d’Al Hoceima, et accroître sa capacité à accueillir de nouvelles activités portuaires, a indiqué le directeur du port, Adil El Bardi. Parmi les projets mis en place à cet effet figure l’aménagement de la partie maritime de la zone de plaisance, qui s’inscrit dans le cadre du programme de développement spatial « Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit », ayant contribué au développement des activités portuaires et du secteur du tourisme à Al Hoceima, a précisé El Bardi.

• Casablanca : des espaces verts dotés de kiosques de lecture. La Commune urbaine de Casablanca a construit des kiosques de lecture dans les parcs publics des 16 arrondissements de la ville blanche, dont Hay Mohammadi, Moulay Rachid, Sidi Othman, Ben M’sick, etc. Destinés aux amateurs de la lecture, ces kiosques mettront à la disposition des riverains plusieurs livres et ouvrages gratuitement. Il suffit d’être muni de la Carte Nationale d’identité ou d’une carte d’étudiant pour pouvoir bénéficier de ce service qui vise à donner le goût de la lecture aux Casablancais, notamment aux jeunes, et les sensibiliser à l’importance du livre.

Le Matin

• Covid-19: le Maroc a réagi rapidement sur les plans sanitaire et financier. L’État marocain a réagi « rapidement », tant sur le plan sanitaire que financier dès le début de la pandémie de la Covid-19, selon un nouveau rapport de l’Institut Montaigne, un think tank français de réflexion, de propositions et d’expérimentations consacrées aux politiques publiques en France et en Europe. Le Royaume “est parvenu, malgré un confinement strict, à soutenir les entreprises avec des dispositifs comparables à ceux des pays riches”, relève le rapport intitulé « La stabilité du Maghreb, un impératif pour l’Europe ». À l’issue de la première vague de l’épidémie, le Maroc a rapidement mobilisé un “grand nombre” d’outils de soutien à l’économie et s’est efforcé d’appuyer le pouvoir d’achat des plus fragiles, note le document.

• Économie verte : Bientôt des filières de formation dédiées chez l’OFPPT. L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) entend accompagner la dynamique de développement de l’économie verte dans le Royaume. L’institution planche ainsi sur la mise en place de formations flexibles dédiées et adaptées aux besoins actuels et futurs de ce marché. Elle doit mobiliser le 14 juin une assistance technique afin d’assurer l’ingénierie de nouvelles filières à créer selon l’approche par compétences et accompagner leur implantation. «Le secteur de l’environnement est intrinsèquement marqué par la transversalité de ses activités et par conséquent de l’emploi. L’accroissement de la réglementation du secteur, en lien avec les stratégies nationales et les engagements internationaux, professionnalise et normalise le secteur. Les acteurs reconnaissent que cette tendance est structurante et constitue un défi pour la mise à disposition de ressources adéquates», explique l’OFPPT.

L’Economiste

• Immobilier : l’incitation fiscale expire le 30 juin. Les personnes qui comptent acheter un logement ou un terrain nu en bénéficiant de l’incitation fiscale prévue par la loi de finances 2021 ont jusqu’au 30 juin pour le faire. Passé ce délai, elles payeront le plein tarif. La mesure consiste en l’exonération des droits d’enregistrement (logement social à 250.000 DH HTVA et à faible valeur immobilière à 140.000 DH) ou la réduction de 50% (prix plafonné à 4 millions de DH). Elle s’applique aux biens immeubles et aux terrains destinés à la construction de l’habitation personnelle (principale ou secondaire). A partir du 1er juillet, les droits d’enregistrement reviendront au barème normal qui est de 4% pour l’achat d’un logement et de 5% pour les terrains nus. La mesure avait été introduite par la loi de finances rectificative 2020 pour favoriser les transactions immobilières dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus.

• Occupation du domaine public : la réforme chez les députés. Très attendue, la réforme de l’arsenal juridique relatif à l’occupation temporaire du domaine public de l’Etat arrive au Parlement. Après son adoption en Conseil de gouvernement il y a quelques semaines, ce texte a été présenté, hier lundi, à la Commission des infrastructures de la Chambre des représentants. La nouvelle mouture vise la modernisation du dispositif actuel, datant de 1918, marqué notamment par l’absence de critères clairs pour l’octroi des autorisations d’ occupation, réalisée parfois pour des besoins personnels au détriment de l’investissement. Désormais, le projet de loi soumis au Parlement interdit formellement l’autorisation de l’occupation temporaire du domaine public de l’Etat pour la construction d’un habitat principal ou secondaire. En vertu du nouveau cadre juridique, l’autorisation d’occupation sera soumise à une procédure de concurrence.

Libération

• Le nouveau modèle de développement pose les jalons d’un modèle tourné vers l’avenir. La Banque mondiale salue le nouveau modèle de développement (NMD), proposé par la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), qui établit un schéma participatif et pose les jalons d’un modèle tourné vers l’avenir, a affirmé le Directeur du département Maghreb à la Banque Mondiale (BM), Jesko Hentschel. Ce modèle établit le rôle et les responsabilités de chaque acteur, y compris les citoyens, dans l’édification d’un Maroc « prospère, pluriel et ouvert », a relevé Hentschel. D’après lui, le travail mené par la CSMD, combinant réflexions, travaux analytiques et consultations élargies auprès d’un éventail de parties prenantes, constitue un exercice « utile » et « précieux » pour tracer une nouvelle voie pour le développement du Royaume.

• Accès au marché des capitaux: Le GPBM et l’AMMC mutualisent leurs efforts. Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) et l’Autorité Marocaine du Marché des capitaux (AMMC) ont signé une convention cadre de coopération, portant sur la mutualisation des efforts des deux parties pour faciliter davantage l’accès au marché des capitaux et renforcer son rôle dans le financement de l’économie. Signée par le Président du GPBM, Othman Benjelloun et la Présidente de l’AMMC, Nezha Hayat, en présence des deux Vice-Présidents du GPBM, Mohamed El Kettani et Mohamed Karim Mounir, cette convention institutionnalise le cadre de coopération existant entre les deux organismes, dans l’objectif de mettre en œuvre un plan d’actions visant à favoriser l’accès au marché des capitaux, à travers notamment des programmes d’éducation financière, de formation et de sensibilisation à destination du public, des TPME et des réseaux bancaires, précise un communiqué conjoint.

Al Bayane

• L’ICESCO préconise la valorisation du capital humain pour l’édification d’un Maroc prospère. L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a salué le Nouveau Modèle de Développement (NMD), notamment les aspects relatifs à la promotion de l’enseignement, de la recherche scientifique, de l’innovation et de la culture. L’ICESCO a également tenu à féliciter SM le Roi Mohammed VI, le peuple et le gouvernement marocains « pour l’élaboration d’un rapport exhaustif qui préconise la valorisation du capital humain pour l’édification d’un Maroc prospère ». Le rapport général de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD) comprend des objectifs et recommandations, appuyés par des statistiques, ayant trait notamment aux domaines de l’éducation, des sciences et de la culture, des thèmes qui sont en droite ligne avec la nouvelle vision de l’ICESCO et son plan d’action, indique l’Organisation dans un communiqué.

• Affaire Brahim Ghali : Le gouvernement espagnol viole son Code pénal. L’accueil par le gouvernement espagnol du chef des séparatistes du « polisario », le dénommé Brahim Ghali, sur son territoire sous une identité usurpée et avec de faux documents constitue une violation flagrante du Code pénal espagnol, sachant que le mis en cause est poursuivi par la justice du pays ibérique pour des crimes contre l’humanité, a affirmé l’avocat et militant des droits de l’Homme, Abdelkebir Tabih. En invoquant des considérations humanitaires pour tenter d’expliquer son attitude, le gouvernement espagnol a reconnu implicitement qu’il était au fait de l’usurpation de l’identité de l’individu concerné et que son passeport était falsifié, ce qui est considéré comme un crime tel que stipulé par l’alinéa 3 de l’article 451 du Code pénal espagnol, a-t-il indiqué dans une réaction à l’affaire du dénommé Brahim Ghali.

Al Massae

• Le ministère de la Santé a mis en garde contre les dangers liés au tabagisme, qui provoque des maladies mortelles. La prévalence du tabagisme au Maroc est de 13.4% chez les adultes âgés de plus de 18 ans, dont 26.9% des hommes et 0,4% des femmes, selon les résultats de l’enquête nationale sur les facteurs de risque communs liés aux Maladies non transmissibles (2018). La prévalence du tabagisme chez les élèves âgés de 13 à 15 ans est de 6% (statistiques 2016), alors qu’environ 35.6% de la population est exposée au tabagisme passif dans les lieux publics et professionnels, selon la même source.

• Chefchaouen: Appel à l’adoption d’une stratégie intégrée pour l’effectivité du droit à la santé. Les participants à une conférence, organisée à Chefchaouen à l’initiative de la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ont appelé à l’adoption et la mise en oeuvre d’une stratégie sanitaire intégrée permettant de réaliser l’effectivité du droit à la santé. Cette conférence, placée sous le thème « Effectivité du droit à la santé: vers un système sanitaire basé sur l’approche fondée sur les droits de l’Homme », a également été l’occasion pour les participants de mettre l’accent sur l’importance d’évaluer la politique publique en matière de santé, identifier ses composantes efficientes et les points à améliorer, et de plaider en faveur d’une stratégie sanitaire nationale intégrée, permettant de garantir le droit à la santé pour tous et de lutter contre les inégalités sociales en la matière.

Bayane Al Yaoum

• Rabat-Salé: le wifi gratuit à bord du tramway à partir du 31 mai. La société du Tramway de Rabat-Salé (STRS) lancera, lundi, un nouveau service de wifi gratuit à bord du tramway, via le réseau baptisé « Tramway wifi » selon une approche simple et intuitive. Cette innovation s’inscrit dans la nouvelle vision de « Mobilité Connectée » qui se veut en phase avec la stratégie de digitalisation actuellement mise en œuvre à l’échelle du Royaume, a souligné la STRS dans un communiqué. Pour ce faire, la société et son exploitant Transdev se sont alliés avec l’opérateur Télécoms Orange pour assurer l’accès au réseau 4G à Haut débit et garantir la sécurité des flux échangés.

• La stratégie nationale post-Covid-19 pour la promotion du tourisme présentée au Sommet sur la Relance du secteur à Riyad. La stratégie nationale post-Covid-19 initiée au Maroc pour soutenir et promouvoir le secteur touristique a été mise en avant lors du Sommet sur la Relance du Tourisme dont les travaux ont été tenus les 26 et 27 mai à Ryad en Arabie Saoudite. Dans une allocution lors de ce sommet tenu à l’initiative du Royaume d’Arabie Saoudite et de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, Nadia Fettah a souligné que le gouvernement marocain, sous les Directives de SM le Roi Mohammed VI, a mis en place une stratégie pour faire face et gérer les effets de la pandémie de la Covid-19, qui a placé la santé et la sécurité des citoyens au cœur de ses préoccupations.

Al Alam

• Climat: Le Maroc et la France réaffirment à l’ONU l’importance de l’engagement du secteur privé. Le rôle primordial de l’engagement du secteur privé dans l’action climatique a été mis en relief vendredi à New York, à l’occasion d’une réunion du Groupe des amis sur le changement climatique, qui a été co-présidée par l’ambassadeur, Représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, et son homologue français, Nicolas de Rivière. Cette réunion a vu la participation de la Directrice exécutive du Pacte mondial des Nations Unies, Sanda Ojiambo, du PDG du Groupe de l’Office chérifien des phosphates (Groupe OCP), Mostafa Terrab, et du PDG de la banque BNP Paribas America, Jean-Yves Fillion, ainsi qu’un parterre d’ambassadeurs de plusieurs Etats membres de l’ONU.

Al Ahdath Al Maghribia

• Etude: les vaccins « Sinopharm » efficaces. Une étude sur les vaccins anti-Covid de Sinopharm a été publiée par la célèbre revue médicale éditée par l’Association médicale américaine. Il s’agit des résultats préliminaires de la phase 3 des essais cliniques des deux vaccins Sinopharm, à savoir celui de Pékin et celui de Wuhan. L’étude a indiqué que les essais cliniques menés concernant les vaccins incluaient 40.000 volontaires aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, en Égypte, en Jordanie et au Maroc. Aucun des volontaires participant à ces essais cliniques de ces deux vaccins n’a développé de maladie grave, selon cette étude. Les deux vaccins ont montré une efficacité entre 72,8% et 78,1% en cas d’infection avec symptômes et allant jusqu’à 100% contre les cas graves de Covid -19.

• Office des aéroports: pertes de deux milliards de dirhams. À l’instar de Royal Air Maroc et d’autres compagnies aériennes opérant au Maroc, l’Office National des Aéroports n’a pas échappé aux pertes infligées par la pandémie de coronavirus. Selon les données financières, l’Office a accusé un déficit de près de 2 milliards de dirhams (1,91 milliard de dirhams au cours de l’année 2020). Ce résultat n’est pas surprenant, étant donné que le transport aérien a été le plus touché par la pandémie qui, en raison des mesures prises au cours de l’année dernière, a eu des répercussions sans précédent sur les activités de l’Office. Ainsi, le chiffre d’affaires est passé de 4,24 milliards de dirhams en 2019 à 1,58 milliard de dirhams uniquement au cours de l’année écoulée, sachant que 916 millions de dirhams de ce chiffre ont été réalisés au cours des trois premiers mois de l’année 2020.

Rissalat Al Oumma

• Indice de l’Economie numérique: le Maroc 1er en Afrique du Nord et 8ème dans le monde arabe. Le Maroc figure en tête des pays d’Afrique du Nord dans l’indice composite de l’économie numérique, qui suit les progrès des pays sur la base de quatre piliers, à savoir l’infrastructure numérique, la contribution économique, l’autonomisation numérique, le développement et la créativité numérique, selon une étude du FMI. Le Maroc a obtenu 51,7 points sur 100 possibles, bénéficiant de l’amélioration du niveau de communication et de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, selon cette étude.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Énergie solaire pour produire de l’électricité dans une université à Tétouan. L’Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan s’apprête à réduire la facture énergétique en utilisant l’énergie solaire pour produire de l’électricité. Pour atteindre cet objectif, l’université a lancé un projet pour installer des panneaux solaires sur environ 900 mètres carrés dans le parking de l’université. La réalisation de ce projet dont les travaux, lancés il y a environ 6 mois, devraient s’achever fin mai, coûtera environ 4 millions et 142 mille dirhams.

• Béni Mellal-Khénifra: 248 salles de classe pour la maternelle. La région de Béni Mellal-Khénifra compte 248 salles de l’enseignement préscolaire, dont 221 réalisées durant la période 2019-2020 dans le cadre de la phase III de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), selon les données de la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS). La province de Béni Mellal dispose de 63 salles de l’enseignement préscolaire réalisées dans le cadre de la phase III de l’INDH dont 12 en 2019 et 51 en 2020. Dans la province d’Azilal, 127 salles de l’enseignement préscolaire ont été construites et mises en service au titre de la phase III de l’INDH dont 22 en 2019 et 105 en 2020.

Assahra Al Maghribia

• Amzazi: les examens certificatifs se sont déroulés dans de bonnes conditions. Le ministre en charge de l’Education nationale Saïd Amzazi a indiqué que les différentes phases des examens certificatifs, lancés depuis jeudi dernier, se sont déroulés dans une atmosphère normale et calme, et que certains cas de fraude qui ont été observés ont été strictement traités, soulignant que toutes les mesures pédagogiques et logistiques nécessaires ont été prises en vue d’organiser les examens dans les meilleures conditions. En matière d’organisation, des mesures appropriées ont été arrêtées pour assurer la préparation des sujets et des éléments de réponse, a-t-il dit, faisant état de 339 sujets d’épreuves, préparés par environ 1 250 membres des commissions nationales. De même, environ 2.408 centres ont été équipés pour les examens, 51.650 enseignants désignés pour la surveillance , alors que 34.474 professeurs ont été chargés de la correction, répartis sur environ 337 centres de correction, a-t-il ajouté.

• Agadir: La MGPAP réaffirme son engagement en faveur du chantier royal de généralisation de la protection sociale. La Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP) a fait part de son engagement en faveur du chantier royal de généralisation de la protection sociale, a affirmé son Conseil d’administration (CA) tenu les 28 et 29 mai à Agadir. Intervenant à cette occasion, Moulay Brahim El Othmani qui présidait la 2è session de ce CA, a exprimé l’entière mobilisation pour la mise en oeuvre de ce grand projet sociétal, notant dans ce sens, que la MGPAP œuvre en permanence pour offrir des prestations administratives, sociales et sanitaires aux adhérents.