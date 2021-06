Le total de candidats pour le passage de l’examen régional unifié de la première année du Baccalauréat au titre de l’année 2021 a atteint 73.490 candidats, a annoncé l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de la région de Rabat-Salé-Kénitra, soit une augmentation de 18% par rapport à l’année précédente.

Dans l’enseignement public, l’AREF de RSK a précisé que le total des candidats au niveau de la région a atteint 40.048 candidats, tandis que le total des candidats dans l’enseignement privé a atteint 7.640 candidats, notant que le nombre de candidats libre a atteint 25.802.

L’Académie de la région de RSK indique avoir mobilisé plus de 25.000 cadres et intervenants pour gérer les processus liés à cet examen régional, dont 5.000 enseignants en charge du processus de correction des copies dans environ 45 centres répartis sur les sept directions de la région. Les enseignants auront ainsi la possibilité de corriger les copies d’examens en dehors de leurs directions d’origine sur la base de la carte de vœux.

Concernant la répartition du nombre de candidats entre les sept directions régionales de la région Rabat-Salé-Kénitra, leur nombre a atteint 10.230 candidats à Rabat (14%), 17.711 candidats (24%) à Salé, 10.800 (15 %) à Skhirat-Témara, 9.034 (12 %) à Khemisset, 13.543 (18 %) à Kénitra, 3.940 candidats à Sidi Slimane (5%) tandis que le nombre de candidats à la direction régionale de Sidi Kacem a atteint 8.232 candidats (11%).

En revanche, le nombre de candidats, en situation de handicap, qui passeront l’examen national du baccalauréat pour l’année 2021 a atteint 259 étudiants au niveau de la région de Rabat. Ces derniers bénéficieront du processus d’adaptation des examens, fait savoir l’AREF de RSK notant par ailleurs que le nombre de candidats dans les établissements pénitentiaires a atteint 155 candidats répartis sur la prison centrale de Salé (42 candidats), la prison centrale de Kénitra (86 candidats ) et à la prison locale de Khemisset (27 candidats).

Conformément aux directives ministérielles et aux règles régissant le passage de l’examen national du baccalauréat, l’Académie a déclaré que la langue de l’examen sera adaptée au profit de la catégorie de candidats issus de d’autres systèmes éducatifs, tels que les enfants d’immigrés marocains de retour à la patrie ou les enfants d’immigrés résidant au Maroc.

Selon le type de branches, le nombre de candidats qui vont passer l’examen régional dans le pôle scientifique et technique et professionnel a atteint 37.684 candidats (51,28 %), dont 22.968 candidats qui passeront un bac international option français, 96 option anglaise et 1.212 dans les filières professionnelles, tandis que le nombre a atteint 35.806 candidats dans la branche littérature et enseignement originel (48,72%).

Concernant les centres d’examen, leur nombre a atteint 293 centres répartis sur 37 centres à Rabat (4 salles de sport et 7 amphithéâtres universitaires), dont 65 centres à Salé (une salle de sport), 55 centres à Skhirat-Témara, dont une salle de sport, 42 centres à Khemisset, dont deux salles de sport, 48 centres à Kénitra, dont une salle de sport, 13 centres à Sidi Slimane et enfin 33 centres à Sidi Kassem avec une salle de sport.