AGR/Marché actions: La prime de risque en repli à 5,6% en mai

Attijari Global Research (AGR), a indiqué que la prime de risque du marché Actions marocain calculée par sondage auprès des investisseurs de la Bourse s’est établie à 5,6% en mai 2021, contre 6,1% en septembre 2020.

Dans la 18ème édition de son trimestriel « AGR Prime de risque », la filiale d’Attijariwafa Bank explique que l’exigence de rentabilité annuelle des investisseurs envers le marché Actions s’est située à un plus bas historique de 8% et ce, pour un horizon de placement supérieur à 5 ans.

La note d’AGR fait noter à ce propos que l’approche par sondage semble la plus adaptée au marché boursier marocain puisque celle-ci fait l’objet d’un consensus des différents acteurs, et que cette méthode tient compte de plusieurs aspects qualitatifs qui sont négligés par les autres approches.

Et de souligner qu’il s’agit notamment de l’impact du contexte local et international sur l’aversion au risque des investisseurs opérant sur le marché financier, d’un contexte de taux historiquement bas et qui perdure depuis 2015 et d du manque d’opportunités d’arbitrage en matière de placement au niveau local.

La prime de risque prospective, s’est établie, pour sa part, à 5,9%, en repli de 0,6 point, fait observer AGR, notant que cet résultat tient compte de la révision à la hausse de ses prévisions de croissance de la cote sur 2021-2023.

Selon les estimations d’AGR, le taux de croissance annuel moyen (TCAM) des profits récurrents des sociétés cotées croîtrait de 10,9% sur cette période. À horizon long terme, la filiale d’Attijariwafa Bank retient un TCAM de 4% justifié par la maturité croissante des grandes capitalisations.

S’agissant de la prime de risque historique, elle a enregistré une hausse de 1,9 points à 5,8%, fait savoir AGR, attribuant cette hausse à l’évolution de la rentabilité moyenne de l’indice Masi sur un horizon de 15 ans, de 8,7% à 10,5%.

Sur la même période, , ajoute la note, le rendement moyen des bons de trésor 10 ans ressort à 4,7% contre 4,8% en septembre 2020.