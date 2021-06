Placardisé, le nouveau Champion d’Europe Hakim Ziyech doit-il quitter Chelsea?

Fraîchement sacré champion d’Europe avec Chelsea, Hakim Ziyech relance le débat quant à son avenir chez les Blues, après avoir passé la finale face à Manchester City sur le banc. Annoncé comme l’une des stars de la formation anglaise lors de son arrivée, l’international marocain a passé une deuxième partie de saison frustrante ne bénéficiant que de quelques miettes de temps de jeu. Le Lion de l’Atlas doit-il se trouver un nouveau club pour redonner vie à sa carrière?

Champion d’Europe, oui mais à quel prix? Hakim Ziyech est devenu le troisième marocain après Munir El Haddadi et Achraf Hakimi à remporter une Ligue des Champions, la première de sa carrière. Un prestigieux trophée dans des circonstances particulières pour le Lion de l’Atlas qui n’a pas joué une seule minute lors de la finale face à Manchester City.

Bien qu’il ait contribué à la belle campagne de son équipe en Ligue des Champions avec deux buts dont un face à l’Atletico Madrid, le Marocain n’a pas eu la chance de prouver qu’il pouvait faire la différence, lui qui était très attendu sur le terrain. La rude concurrence chez les Blues et le coaching de Thomas Tuchel a éloigné l’ancienne star de l’Ajax Amsterdam de la pelouse.

En effet, Ziyech a subi une première campagne mitigée à Stamford Bridge. Lorsque Chelsea a annoncé un accord pour le Marocain en février 2020, les supporters étaient très enthousiaste à l’idée que les Bleus aient réussi à obtenir les services de l’homme que les fans de l’Ajax ont surnommé « The Wizard ».

Cependant, le joueur de 28 ans a réussi à gagner la confiance de Frank Lampard et a produit un certain nombre d’expositions impressionnantes et est rapidement devenu le pivot créatif. La blessure a de nouveau frappé au début du mois de décembre et Ziyech a raté un mois de football.

Chelsea était en chute libre sous Lampard au retour de Ziyech, qui a été précipité. Il n’a pas pu retrouver sa meilleure forme dans les dernières semaines du mandat de la légende du club et une fois Thomas Tuchel arrivé, les opportunités de l’international marocain se sont encore amoindries malgré sa disponibilité.

📊 | Hakim Ziyech en Premier League cette saison : 🎽 23 matchs (15 titularisations)

⚽️ 2 buts

🅰️ 3 passes décisives (4e meilleur Chelsea)

🎯 1.5 tirs par match. (3e meilleur Chelsea)

☑️ 6 occasions créées (3e meilleur Chelsea)

🔑 1.5 passes clés. (2e meilleur Chelsea) pic.twitter.com/FjMyf2JFZX — Ziyech Time 📲 (@ZiyechTime) May 25, 2021

Ziyech, victime de la méthode Tuchel

À Chelsea, le Lion a dû faire face à un nouveau style de jeu et à des coéquipiers différents, mais maintenant il était aussi dans un autre pays, une autre culture, une autre compétition beaucoup plus intense.

Tuchel a été moins patient avec certaines des nouvelles signatures fortement souhaitées par son prédécesseur dont Hakim Ziyech par rapport à des personnalités comme Antonio Rudiger, Jorginho et Cesar Azpilicueta.

En effet, le Marocain a été le plus touché par l’utilisation par Tuchel de la formation 3-4-2-1 et par la préférence du patron allemand pour jouer des compatriotes tels que Timo Werner et Kai Havertz.

L’ancien meneur de jeu de l’Ajax n’a été utilisé que sporadiquement par Tuchel, commençant seulement sept matchs en Premier League et en Ligue des champions depuis la nomination de l’Allemand et ne complétant pas les 90 minutes complètes en un seul match.

Il a cependant montré des éclairs de sa qualité, marquant notamment le vainqueur contre Manchester City lors de la victoire 1-0 en demi-finale de la FA Cup de Chelsea le mois dernier – un précurseur de la finale de la Ligue des champions. En peu de temps Hakim aura su faire des différences offensives.

Mais, le technicien allemand a insisté sur les domaines spécifiques dans lesquels Ziyech devait s’améliorer afin de solidifier son jeu et de mener à plus d’apparitions.

« Il y a eu quelques pertes de balle faciles de Hakim dans la moitié de terrain de l’adversaire où il a besoin de s’améliorer, que son jeu devienne un peu plus clair et un peu plus structuré », avait déclaré Tuchel.

Hakim Ziyech 🇲🇦 est le 3è meilleur créateur de Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. Seuls Grealish et De Bruyne ont créé plus d’actions par matchs que lui. pic.twitter.com/8iOlSm4HhV — MocroSoccer ۞ (@MocroSoccer) May 28, 2021

Les anciennes stars du ballon rond déplorent un gâchis

Nombreuses anciennes figures de la Premier League et du championnat européen ont regretté la situation de Hakim Ziyech, un talent gâché selon la plupart. Le dernier en date, l’ancien attaquant d’Arsenal et de Manchester United , Robin van Persie, qui a critiqué l’ utilisation du Marocain par Thomas Tuchel et estime qu’il mérite un «rôle beaucoup plus important» dans l’ équipe de Chelsea .

« C’est vraiment dommage que la créativité de joueurs comme Ziyech, [Christian] Pulisic et [Mateo] Kovacic – qui je pense être un joueur brillant – ne soit pas exprimée« , a écrit Van Persie dans sa chronique pour De Telegraaf .

« Ziyech devrait jouer un rôle beaucoup plus important dans l’équipe. Il est maintenant constamment à la recherche [d’une place dans l’équipe], étant joué dans toutes les positions différentes. Mais il ne peut certainement pas être si difficile de donner une bonne position à un joueur aussi créatif, non? », a-t-il ajouté.

Une autre légende néerlandaise, Marco van Basten, a également critiqué le rôle de Ziyech et le manque de minutes cohérentes à Chelsea, disant même au Marocain de quitter Stamford Bridge.

Hakim Ziyech • Premier League 2020/21. pic.twitter.com/OE9LLz2DMC — Ziyech Time 📲 (@ZiyechTime) May 26, 2021

«Werner joue vraiment mal, mais ne vient-il pas beaucoup plus souvent? Le système utilisé par cet entraîneur n’est tout simplement pas bon pour Ziyech », avait-t-il déclaré.

« Alors, en tant que Ziyech, vous devez dire:« Vous savez quoi? Je dois partir. Il s’agit maintenant de Ziyech parce que je n’ai rien à voir avec cet homme. Cela ne va pas comme ça. Je ne dis pas que c’est mauvais pour Ziyech ou mauvais pour cet entraîneur, mais ça ne marche pas comme ça », avait-il ajouté.

Même son de cloche du côté de Frank Leboeuf qui s’est dit « préoccupé » par la situation de Ziyech estimant que l’ancien coach du PSG ne tirait pas le meilleur parti du milieu de terrain.

Ziyech devrait-il se relancer dans un autre championnat?

Et si la Premier League ne correspondait pas à Ziyech? C’est un secret pour personne, le championnat anglais est le plus physique, peut être un peu trop physique pour Hakim, qui devrait se tourner vers un championnat qui pourra mettre en valeur sa technicité et sa créativité, comme la Liga ou encore la Serie A.

Lors d’une récente conférence de presse, Tuchel avait demandé à Hakim Ziyech de s’adapter à la Premier League. Il a déclaré que la Premier League était plus intense que celle de l’Eredivisie.

L’ancien du FC Twente avait l’opportunité de rejoindre l’AS Roma avant de se tourner finalement vers un transfert à Chelsea.

Le club italien et le club néerlandais avaient déjà tout négocié, avant que le deal ne tombe à l’eau, pour des raisons encore inconnues. Le Marocain avait également été lié brièvement à l’AC Milan et la Juventus et dernièrement au FC Séville du côté de l’Espagne.

Reste à savoir si la star de l’équipe nationale fera ses preuves en Premier League ou si elle partira après une seule saison dans le club du sud-ouest de Londres.