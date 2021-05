Tabac : La source de plusieurs maux

A l’occasion de la Journée Mondiale Sans Tabac, célébrée le 31 mai de chaque année, le ministère marocain de la Santé donne le coup d’envoi de la campagne nationale de sensibilisation sur les méfaits du tabagisme, intitulée « S’engager à arrêter de fumer pendant la Covid-19 », en totale synergie avec la large campagne mondiale lancée par l’Organisation Mondiale de la Santé depuis le 8 décembre 2020.

Au Maroc, le Ministère de la Santé lance, du 31 mai au 30 juin 2021, cette campagne nationale, dans le but de sensibiliser la population sur les dangers du tabagisme et les avantages du sevrage tabagique, en particulier pendant la pandémie de la Covid-19.

« Dans ce cadre également, le département de la Santé fait de toutes ses structures de soins et ses structures administratives, des espaces sans tabac, et ce en vue de renforcer la lutte contre ce fléau », apprend-on du côté du ministère, qui note que l’arrêt du tabac est très bénéfique pour la santé même après l’apparition de pathologies qui lui sont liées. Ce bénéfice est d’autant plus grand que l’arrêt est plus précoce.

Et de préciser : « Le tabagisme constitue un véritable problème de santé publique, c’est la principale cause de décès et de maladies évitables. La prévalence du tabagisme au Maroc est de 13.4% chez les adultes âgés de plus de 18 ans, dont 26.9% des hommes et 0,4% des femmes [STEPS 2018], la prévalence du tabagisme chez les élèves âgés de 13 à 15 ans est de 6% [GYTS 2016] et environ 35.6% de la population est exposée au tabagisme passif dans les lieux publics et professionnels ».

Quid du nombre des Marocains tués par le tabac ?

Si l’on sait que dans le monde, la consommation du tabac tue environ 8 millions de personnes par an dont environ 1,2 millions d’individus exposés au tabagisme passif et que dans l’Afrique du Nord et en particulier en Tunisie, elle tue plus de 10 mille personnes par an, l’on ignore en revanche le nombre de morts victimes du tabagisme dans le royaume du Maroc.

En effet, ce qui est connu et reconnu de tous, c’est que le Maroc est l’un des plus grands pays consommateurs de tabac dans tout le bassin méditerranéen.

Ceci étant et pour revenir au cas de la Tunisie, force est de constater que pour cette année, elle a choisi le slogan « le sevrage tabagique te donne une nouvelle chance de vivre » pour cette journée mondiale sans tabac, célébrée le 31 mai, avec pour objectif de convaincre le maximum de personnes à cesser de fumer pour réduire le risque d’une crise cardiaque ou d’une atteinte cérébrale, sachant que le tabac est parmi les principales causes des maladies non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète responsables de 80% des décès en Tunisie.

Sachant également, que la pandémie de la Covid-19 a poussé des millions de consommateurs de tabac à vouloir arrêter, sans toutefois y réussir surtout avec le stress social et économique supplémentaire causé par la pandémie, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé une campagne mondiale « S’engager à arrêter » d’un an à travers diverses initiatives et solutions numériques, afin de soutenir, dans le monde entier, les 100 millions de personnes qui tentent de se débarrasser de cette mauvaise habitude.

Autre option, autre espoir de sevrage tabagique

Par ailleurs et dans le sillage du sevrage tabagique, il existe des solutions alternatives, comme la cigarette électronique.

En effet, des experts de la santé publique et professionnels de l’industrie du tabac, réunis dans le cadre d’une conférence sur la réduction des méfaits du tabac (In Focus: Tobacco Harm Reduction) se sont penchés, récemment, sur les conclusions et recherches scientifiques relatives à l’usage des produits de réduction des méfaits du tabac, en particulier la cigarette électronique.

Organisée par le Forum mondial sur le tabac et la nicotine (GTNF), cette conférence virtuelle, qui en était à sa 11è année, a mis en avant les nouvelles alternatives proposées par les industriels pour aider les consommateurs des dérivés du tabac traditionnels à opérer une transition vers d’autres produits novateurs et plus sains comme les produits du vapotage, les produits à base de tabac chauffé, les produits modernes oraux (MOP) et autres produits traditionnels sans fumée.

Cette rencontre a permis également de s’arrêter sur l’apport positif de la science en termes de mise à disposition de données neutres et vérifiables pour aider le consommateur à prendre une décision informée et encourager l’industrie du tabac à se tourner vers des solutions innovantes pouvant déboucher sur un changement permanent.